Accountant doet aangifte van verduistering tegen PostNL

Accountant Jaap Oudshoorn ontving op zijn privéadres tussen half mei en half juni geen post. Dat kwam doordat er geen personeel te vinden is, gaf PostNL als uitleg. De bezorging is inmiddels hervat, maar de gemiste post blijft zoek. Reden voor Oudshoorn om naar de politie te stappen.

Oudshoorn is AA en mede-eigenaar van Oudshoorn & Schoe Accountants en Belastingadviseurs in Woerden. Zelf woont hij in het nabijgelegen Harmelense buurtschap Gerverscop, dat 150 inwoners telt. Die bescheiden omvang is echter geen reden om de post er maar niet te bezorgen, vindt Oudshoorn. Hij werd namelijk sinds half mei een maand lang geconfronteerd met een lege brievenbus; PostNL heeft in die tijd geen post bezorgd. Waar die poststukken dan zijn gebleven, weet PostNL zelf ook niet: ze zijn onvindbaar.

Geslaagd, maar geen felicitaties

Oudshoorn is niet de enige in de buurt die een maand lang geen of nauwelijks post ontving. Rouw- en felicitatiekaarten kwamen niet aan, belastingpapieren evenmin. Zo stuurde de Universiteit Utrecht een cadeaubon voor zijn dochter. ‘Het gaat weliswaar om een paar euro, maar die hebben we nooit ontvangen. Ik mis ook vakliteratuur. Mijn zoon is geslaagd voor zijn eindexamen. Hij heeft geen enkele felicitatiekaart gekregen’, zegt hij in het AD. Hij vroeg in juni al aandacht voor het probleem, dat daarna werd opgelost, want de bezorging werd hervat.

‘Onze best gedaan’

Volgens de tientallen huishoudens die afgelopen voorjaar een post-stop voor de kiezen kregen, zijn er in totaal tussen de 600 en 1.000 poststukken niet bezorgd. Maar de gemiste post blijft spoorloos en dat zint Oudshoorn niet, ook omdat PostNL nog geen excuusbrief heeft gestuurd. Hij vreest dat onder meer pincodes, aanmaningen en belastingpapieren zijn zoekgeraakt. ‘Als die in verkeerde handen vallen, kan er misbruik van worden gemaakt.’ Oudshoorn heeft daarom aangifte gedaan van verduistering. PostNL geeft aan dat personeelstekort de oorzaak is van de wanbezorging. ‘We hebben uiteraard onze uiterste best gedaan, maar we hebben deze post niet meer kunnen achterhalen’, zegt een woordvoerder.

