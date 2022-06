Accountant mist vakblad, in actie tegen Post NL

Accountant Jaap Oudshoorn pikt het niet dat de post zo slecht bezorgd wordt. Maar zijn klachten bij Post NL hebben tot dusver alleen excuses als resultaat.

Achteraf is het mooi wonen, zo luidt een bekend gezegde. Maar je moet op de koop toenemen dat de post onregelmatig of soms gewoon niet bezorgd wordt. Tenminste, als je in het buitengebied rond Woerden woont. Bewoners van Gerverscop en Wildveldseweg in Harmelen klagen steen en been over Post NL. Rouwkaarten, belasting- stukken en aanmaningen: ze komen helemaal niet of te laat aan bij de bewoners. Die zijn ten einde raad, zo laten ze aan het Algemeen Dagblad weten.

In de buurtapp zag accountant Jaap Oudshoorn (van kantoor Oudshoorn & Schoe te Woerden) een bericht voorbijkomen over niet-bezorgde post. Maar pas toen zijn vakblad tot twee keer toe niet op de mat viel, ging hij tot actie over. De inwoner van Harmelen installeerde de app van Post NL, waarop hij met ingang van 1 juni kan zien welke poststukken ingescand zijn bij het sorteercentrum in Nieuwegein en vervolgens onderweg zijn. Hij ontdekte dat diverse post die voor hem en de andere leden van het gezin waren bestemd, zijn woning aan Gerverscop niet bereikten. Zoals de pincode voor de betaalpas, die zijn zoon had aangevraagd en felicitatiekaarten voor zijn onlangs jarige dochter. Het bankpasje voor zijn zoon kwam wel binnen twee dagen.

Begin een week stond de teller op circa 15 niet ontvangen poststukken. Navraag bij de Kamer van Koophandel leerde de accountant dat op de ruim 30 adressen aan Geverscop ook ruim 100 bedrijven staan ingeschreven. Oudshoorn en anderen hebben meerdere keren bij Post NL geklaagd, via de app en telefonisch. ‘Dan sturen ze iemand langs die het onderzoekt, maar daarna blijft het doodstil’, zegt Oudshoorn in het AD: ‘We zijn zo langzamerhand teneinde raad.’

PostNL biedt de mensen in Harmelen die last hebben van de vertragingen in de postbezorging allereerst welgemeende excuses aan. Het bedrijf stelt inderdaad korte tijd wat problemen te hebben gehad met de bezorging in een klein deel van Harmelen, vanwege de bezetting. Dat bewoners geen reactie hebben gekregen op hun vragen over de bezorging is inderdaad niet de bedoeling, erkent het post- bedrijf.

Bron: AD