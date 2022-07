Veel werkenden hebben beding nevenwerkzaamheden in contract, ondanks aanstaand verbod

Maar liefst 29 procent van de werkenden heeft momenteel een verbod op nevenwerkzaamheden in de arbeidsovereenkomst staan, ook al wordt die mogelijkheid vanaf 1 augustus flink ingeperkt met de invoering van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet uitgevoerd onder 1.250 werkenden. Nog groter is het percentage werkenden dat om toestemming moet vragen wanneer hij of zij nevenwerkzaamheden wil verrichten naast de vaste baan, maar liefst de helft van de werkenden (48%) is hiertoe verplicht.

Nieuwe wetgeving per 1 augustus

Visma | Raet heeft het onderzoek uitgevoerd naar aanleiding van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die per 1 augustus 2022 ingaat. In deze wet is onder andere vastgelegd dat een verbod op nevenwerkzaamheden niet meer in het contract opgenomen mag worden, tenzij de werkgever beroep kan doen op specifieke rechtvaardigingsgronden. In dezelfde wet is ook nieuwe regelgeving opgenomen rondom het volgen van opleidingen.

Vanaf 1 augustus moet de werkgever door de wet of cao verplichte opleidingen, of opleidingen waarvoor een studieovereenkomst is, kosteloos aan haar werknemers aanbieden. Bovendien moet de werknemer gelegenheid hebben om de opleiding onder werktijd te volbrengen. Indien deze opleiding in eigen tijd plaatsvindt, is dit werktijd waarvoor de werknemer loon dient te ontvangen.

Terugbetalingsregeling onbekend

Voor welke opleidingen er een studieovereenkomst is, blijkt bij werknemers redelijk onbekend. Bij slechts 36 procent van de organisaties is dit vastgelegd. Er is überhaupt veel onwetendheid over de afspraken rondom het volgen van opleidingen: 28 procent weet namelijk niet of hun werkgever een terugbetalingsregeling hanteert als zij ontslag nemen (kort) na het volgen van een studie of cursus.

Geen compensatie voor studiebelasting

Hoewel de wet dus al op 1 augustus van kracht wordt, voldoen veel werkgevers hier momenteel nog niet aan. Zo zegt 35 procent van de werkenden dat wanneer een opleiding door de werkgever gestimuleerd wordt, zij niet de volledige studiebelasting vergoed krijgen. Nog eens 33 procent mag deze opleiding dan niet volledig onder werktijd volgen.

Joke van der Velpen, Manager Wet- en Regelgeving: “Bovenstaande onderzoeksresultaten laten zien dat er voor veel werkgevers nog behoorlijk wat uitzoekwerk is. Want ondanks dat de bestaande arbeidsovereenkomsten niet worden aangepast, moet men wel kijken of de arbeidsovereenkomsten voldoen aan de wetgeving van 1 augustus 2022. Zo zullen HR-afdelingen de komende periode de studieovereenkomsten na moeten lopen; welke studieovereenkomsten zijn er in de organisatie aanwezig? En welke opleidingen zijn vanuit de wet of cao verplicht voor medewerkers? Daarnaast mogen nevenwerkzaamheden niet meer verboden worden. Echter kunnen werkgevers wel nadenken over omstandigheden waarin zij op grond van een objectieve reden nevenactiviteiten beperken of verbieden. Denk hierbij aan gezondheid en veiligheid, bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie of integriteit van overheidsdiensten.”