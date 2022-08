Handreiking btw in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang

Zowel onderwijsinstellingen als kinderopvangorganisaties verrichten btw-vrijgestelde prestaties, namelijk het verzorgen van onderwijs en kinderopvang. Hierdoor hoeven onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties voor deze prestaties geen btw in rekening te brengen en mogen zij de btw op kosten die zij voor hun btw-vrijgestelde prestaties maken niet in aftrek brengen.

Op het moment dat een onderwijsinstelling en een kinderopvangorganisatie samenwerken en in dat kader diensten aan elkaar verlenen of kosten delen, dienen partijen in beginsel btw aan elkaar in rekening te brengen. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan het uitlenen van personeel door de ene partij aan de andere partij. Doordat partijen deze btw niet in aftrek mogen brengen, werkt de samenwerking kostenverhogend.

Handreiking

De Taskforce samenwerking onderwijs en kinderopvang geeft in zijn advies “Tijd om door te pakken” aan dat er praktische btw-oplossingen bestaan om voornoemde btw-druk te voorkomen of te verminderen, maar dat niet altijd helder is wat op dit gebied wel en niet is toegestaan. In een door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde handreiking worden deze btw-oplossingen geschetst en toegelicht.

In het eerste deel wordt ingegaan op verschillende btw-oplossingen bij een contractuele samenwerking, waarbij de samenstelling van het bestuur van de onderwijsinstelling en het bestuur van de kinderopvangorganisatie niet op elkaar wordt afgestemd. Een andere mogelijkheid is om – al dan niet aanvullend op een contractuele samenwerking – het bestuur van de onderwijsinstelling en de kinderopvangorganisatie door dezelfde personen te laten vormen én de raad van toezicht van beide partijen ook door dezelfde personen te laten vormen. Dit wordt op het niveau van het bestuur en toezicht ook wel een personele unie genoemd. Het tweede deel van deze handreiking gaat verder in op deze samenwerkingsvorm en de voorwaarden waaronder in dat geval een fiscale eenheid kan worden gevormd.

Handreiking btw in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang