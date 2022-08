Discussie op LinkedIn over ‘tekengeld’ Moore DRV

Sinds enkele weken biedt Moore DRV nieuwe medewerkers een welkomstbonus die kan oplopen tot 4.000 euro. Dat accountantskantoren dringend om mensen verlegen zitten is iedereen bekend. Maar op LinkedIn kan niet iedereen de stap van Moore DRV waarderen. ‘Omkoperij of een slimme zet?’

Het doet terugdenken aan de millenniumwisseling toen IT-bedrijven hun sollicitatiegesprekken verplaatsten naar de showroom van autodealers. Zo ver gaat Moore DRV niet, maar een welkomstbonus van maximaal 4.000 euro voor wie bij het accountant skantoor gaat werken, liegt er niet om. ‘We doen dat sinds deze zomer’, licht bestuursvoorzitter Michael Bick toe. ‘Het is één van de middelen waarmee we dit jaar zo’n 60 nieuwe medewerkers aan ons hopen te binden.’ Bick stelt dat een welkomstbonus geen nieuw verschijnsel is in de accountancy. ‘Volgens mij heeft de Big Four het in het verleden ook wel eens gedaan.’ Moore DRV is ook op dit moment zeker niet de enige met een welkomstbonus, denkt de bestuursvoorzitter.

Omkoperij of slimme zet?

Niet nieuw, maar wel spraakmakend. Dat blijkt uit de discussie die recruiter Marco Lagarde op LinkedIn is gestart. Onder de prikkelende titel ‘omkoperij of een slimme zet’ laat Lagarde meteen weten dat hij eraan twijfelt of een zak met geld wel het verschil gaat maken om nieuwe werknemers te triggeren.

‘Wanhoop’

Pieter de Kok, managing director van ConeyMinds, valt hem hierin bij. ‘Dit idee is door tientallen MT teams ongetwijfeld besproken, op de agenda gezet en dito vaak naar prullenbak verwezen. Ook door ons’, schrijft hij op LinkedIn. Volgens hem toont een tekenbonus de absolute wanhoop. Dit beleid trekt, meent hij., vooral gelukzoekers aan die veel tijd en energie kosten en vervolgens een teleurstelling opleveren. ‘Niet alles is te koop.’

‘Niet bijzonder’

Arnout van Kempen, compliance officer bij Moore DRV, stelt daarentegen dat het al tientallen jaren gangbaar is om medewerkers te belonen die iemand anders weten binnen te halen. ‘Dus wat is hier zo bijzonder aan? Ik vind het niet extreem slim (maar zeker niet dom), en de term “omkoperij” nogal clickbait.’

Trend

Tjibbe Bosman, accountant-onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam, is nog een stuk positiever over de actie van Moore DRV. ‘Er is veel vraag naar accountants en weinig aanbod, de accountantsopleiding is zwaar en heeft een hoge marktwaarde’, reageert hij op de post van Lagarde. ‘Moore DRV wil groeien en dit is volgens mij dan ook een hele logische zet. Ik verwacht dat deze bedragen de komende jaren verder oplopen. Er komen te weinig accountants van de opleiding en de vraag naar de competentie van accountants in zowel de openbare praktijk als in de adviespraktijk blijft naar verwachting groeien.’ Volgens Bosman is 4000 euro nog niet eens zoveel. ‘Het tekengeld voor een accountant in Zuid-Duitsland ligt inmiddels rond de 20.000 euro.’

De discussie op LinkedIn laat ook zien dat er veel vragen leven over tekengeld. Welk signaal geef je bijvoorbeeld af aan bestaande medewerkers (die heel waardevol zijn maar geen kans maken op zo’n aantrekkelijke bonus)? En trek je met zo’n welkomstbonus niet per definitie de verkeerde mensen aan, namelijk professionals die jouw organisatie weer net zo makkelijk verlaten als er elders nog meer tekengeld wordt geboden? Accountancy Vanmorgen belt maar even met CEO Michael Bick van Moore DRV. Op de eerste vraag, of de welkomstbonus al vruchten heeft afgeworpen, moet hij het antwoord schuldig blijven. ‘Ik ben net terug van vakantie en heb nog niet met HR gesproken’, verontschuldigt hij zich.

Veel kanalen

Om daar meteen aan toe te voegen: ‘Maar wat het effect van deze welkomstbonus is valt sowieso lastig concreet te maken. Deze maatregel is onderdeel van een heel pakket aan maatregelen om nieuwe mensen aan ons kantoor te binden. Zo werven we flink via allerlei kanalen, we hebben recruiters voor ons aan de slag en belonen we medewerkers die een nieuwe kracht aan boord brengen. Dat laatste doen we trouwens al veel langer en het is behoorlijk succesvol.’ Ook de recente inflatiecorrectie van 2.400 euro op jaarbasis voor huidige medewerkers kan de interesse van andere accountants in Moore DRV hebben vergroot.

Bick is niet bang dat de welkomstbonus vooral ‘gelukszoekers’ zal opleveren die alleen voor het geld komen. ‘Ik ga ervanuit dat we die mensen er bij de selectie wel uit kunnen halen. En als er van de negen goede mensen één bij zit die niet uit het juiste hout is gesneden, dan is dat jammer maar helaas.’

Ken je meer accountantskantoren die met welkomstbonussen werken, en weet je om welke bedragen het gaat? Laat het dan weten in de commentaren onder dit artikel.