Al meer dan 600 opleidingen uit STAP-subsidieregeling verwijderd

Sinds de start van de STAP-subsidieregeling in maart zijn al meer dan 600 opleidingen uit het register verwijderd omdat ze bijvoorbeeld niet arbeidsmarktgericht zijn, meldt uitkeringsinstantie UWV. Ook lopen er nog diverse onderzoeken naar misbruik van de regeling.

Met STAP kunnen mensen per persoon een keer per jaar 1000 euro krijgen voor scholing, zolang er budget is. De subsidie gaat naar de opleider, niet direct naar de aanvrager. Er zijn de afgelopen maanden veel meer activiteiten bijgekomen waarvoor je de subsidie kunt krijgen. Het register bestond in maart nog uit zo’n 20.000 cursussen of opleidingen. Nu zijn dat er ongeveer 100.000.

Boetes

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt dat opleiders die niet voldoen aan de voorwaarden voor STAP op meerdere manieren kunnen worden aangepakt. Soms moeten ze hun cursus of opleiding aanpassen. Ook zijn boetes mogelijk, bijvoorbeeld als opleiders onrechtmatig gebruik maken van de regeling of opgegeven scholingskosten in werkelijkheid lager waren.

