Nog 2 maanden om verplichte kennistoets te maken

Openbaar accountants, interne accountants en overheidsaccountants die zich bezighouden met wettelijke of vrijwillige controle van de jaarrekening moeten voor 1 november de online Kennistoets 2022 succesvol afronden.

De online kennistoets is verplicht gesteld door beroepsvereniging NBA. Deze moet worden ingevuld door accountants die in 2022 of 2023 jaarrekeningen controleren. De kennistoets omvat 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO, Wta, Bta, NVKS en de controle- en overige standaarden (NV COS 100-899). Het is daarbij toegestaan gebruik te maken van relevante documentatie. Met het succesvol afronden van de kennistoets geven deelnemers blijk te beschikken over actuele kennis, zoals bedoeld in de Verordening op de kennistoets.

Oefentoets

De NBA heeft een oefentoets opgesteld waarmee accountants een beeld kunnen krijgen van de Verplichte Kennistoets 2022 en hun actuele kennis. De oefentoets is gratis toegankelijk voor NBA-leden via MijnNBA en bevat tien vragen.

Kosten

De prijs voor de Kennistoets bedraagt € 105,-. Dit bedrag geeft recht op maximaal drie herkansingen. Als er meer dan 10 accountants bij een kantoor werkzaam zijn, dan kunnen werkgevers de kennistoets collectief aanschaffen. In dat geval moet de werkgever zorgen voor een link naar de Kennistoets-registratie. Bekijk hier de lijst met werkgevers die de kennistoets collectief hebben aangeschaft.

Nadat de Kennistoets met succes is afgerond, moet dit geregistreerd worden via het tabblad Kennistoets op MijnNBA.nl.