Nederland wil Pijler 2 in 2023

In een gezamenlijke verklaring benadrukken Nederland, Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje dat zij in 2023 een minimumwinstbelasting voor multinationals willen implementeren, de zogenaamde Pijler 2.

Nederland heeft met vier andere EU-landen een korte verklaring opgesteld. Minister Kaag en staatssecretaris Van Rij stuurden deze vrijdag naar de Tweede Kamer. Het kabinet wil met deze verklaring een krachtig signaal afgeven.

‘As inflation hits heavily the spending power of our fellow citizens, companies must pay their fair share of the burden to alleviate the impact of the global energy crisis. This is why we reaffirm today our strengthened commitment to swiftly implement the global minimum effective corporate taxation. It is a key lever for further tax justice through a more efficient fight against tax optimization and evasion’, aldus de verklaring.

Streven naar consensus

Tijdens de Ecofinraad van juni 2022 spraken 26 van de 27 landen zich uit voor invoering van Pijler 2. Alleen Polen sloot zich niet aan. In de vandaag naar de Kamer gestuurde gezamenlijke verklaring geven Nederland en de vier andere lidstaten aan dat zij streven naar consensus. Mocht in de komende weken geen unanimiteit worden bereikt, dan zoeken zij een andere weg om hun wens te realiseren. Ook geven ze aan dat ze medio 2023 overeenstemming willen bereiken over Pijler 1.

Download hier de verklaring.