Driekwart werkgevers denkt nieuwkomers beter te gaan belonen dan huidig personeel

In de strijd om personeel verwacht 75 procent van de werkgevers nieuwe medewerkers beter te gaan belonen dan huidige werknemers in dezelfde functie en met dezelfde ervaring. Dat meldt het FD op basis van de salarisgids van recruiter Robert Half.

Half is gespecialiseerd in financiële functies, accounting, administratie, human resources en klantendiensten. Bedrijven denken in 2023 extra beloningen nodig te hebben om werknemers aan te trekken of vast te houden. Niet alleen met meer salaris, ook met secundaire arbeidsvoorwaarden als tegemoetkomingen in de energierekening of yogalessen op kantoor.

Verschil rechttrekken

Overigens denkt ruim de helft van de werkgevers de betere beloning voor nieuwelingen bij de eerstvolgende salarisronde voor bestaande krachten te compenseren; 28% wil dat zelfs meteen doen. Overigens blijken bestaande medewerkers ook openlijk aan te geven dat ze elders meer kunnen verdienen: 40% van de werkgevers hoort vaker dat medewerkers met een hoger salaris schermen. Daarop ingaan kan een valkuil zijn, volgens Robert Half: het drukt de winst en kan een ‘vals’ gevoel van waardering opleveren: de loonsverhoging kan nu wel, maar was voorheen onbespreekbaar.

Meer dan de helft van de werkgevers geeft inmiddels een thuiswerkvergoeding en 42 procent betaalt mee aan zorgverzekeringen. Komend jaar verwacht 37 procent van de werkgevers ook personeelskortingen te geven op aankopen via platforms; 36 procent overweegt een tegemoetkoming in de benzinekosten.

Bron: FD