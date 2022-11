Fraude met kilometerdeclaraties niet aangetoond: geen ontslag

Scheepsmaatschappij Amasus heeft ten onrechte een personeelslid de wacht aangezegd wegens onder meer een vermoeden van fraude met kilometerdeclaraties, oordeelt de rechter. Het bedrijf had beter de administratie moeten controleren.

Amasus eigenaar van schepen en heeft een bedrijfsinspecteur in dienst. Die inspecteert schepen en stelt daarvan rapportages op. Na de lockdownperiode wordt de man eind september 2020 weer aan het werk gezet. Twee weken later volgt een gesprek: het is niet toegestaan om op eigen initiatief en zonder overleg het eigen werk niet uit te voeren of daar een eigen invulling aan te geven, krijgt hij te horen.

Een half jaar later volgt nog een gesprek, waarbij hem te verstaan wordt gegeven dat de uitvoering van zijn functie, zijn houding en gedrag en werkgever niet bevallen. De zaak escaleert en in de lente van 2022 blijkt uit navraag bij betrokken personen dat de man vijf keer niet aan boord is geweest van een in de planning opgenomen schip, terwijl hij daarvoor wel reiskilometers heeft gedeclareerd. Ook heeft hij kilometers gedeclareerd voor een vrije dag. De inspecteur wordt ermee geconfronteerd; het weekend erna meldt hij zich ziek. Later beoordeelt de bedrijfsarts de man als volledig arbeidsongeschikt wegens doofheid aan beide oren.

Logboeken niet ingevuld

Bij de kantonrechter vraagt Amasus om ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Hij heeft zeker op zes data gefraudeerd met kilometerdeclaraties en zijn werktijd niet verantwoord. Op de bewuste dagen is hij niet op de te bezoeken schepen gesignaleerd. De inspecteur brengt daartegenin dat hij zich een keer heeft vergist en dat de visitorslogboeken van de schepen in de praktijk niet adequaat worden bijgehouden. Ook in de logboeken van schepen waarover geen discussie bestaat, wordt zijn naam niet vermeld. Bovendien draagt hij bewijs aan waaruit volgens hem blijkt dat hij op de desbetreffende data vlakbij het desbetreffende schip zijn Tesla heeft geladen en hij noemt namen van mensen die hij gesproken zou hebben.

Te weinig onderzoek gedaan

De kantonrechter vindt dat de verklaringen van de kapiteins en stuurlieden en de visitorslogboeken geen overtuigend bewijs vormen dat de inspecteur op de bewuste dagen geen schepen heeft bezocht. ‘Amasus had de personen die [de inspecteur] stelt te hebben gesproken of gezien, (specifiek) kunnen bevragen, in de administratie kunnen nakijken of er op door [de inspecteur] genoemde dagen al dan niet materialen naar bepaalde havens zijn gebracht en kopieën van visitorslogboeken van de dagen waarover geen discussie bestaat dat [de inspecteur] schepen heeft bezocht, kunnen overleggen ter onderbouwing van haar stelling dat deze altijd correct worden ingevuld. Dit alles heeft Amasus nagelaten.’

Manipulatie niet aangetoond

Wat wel opmerkelijk is, is dat de man voor een bezoek aan Bremen foto’s als bewijs opvoert die op een andere datum in een andere haven zijn genomen. Ook dat is een vergissing, verklaart de inspecteur. Maar: ‘Dat [de inspecteur] bewust foto’s heeft gemanipuleerd, is naar het oordeel van de kantonrechter echter niet komen vast te staan en vermoedens alleen zijn onvoldoende om op grond daarvan vast te kunnen stellen dat [de inspecteur] kilometerdeclaraties heeft ingediend voor ritten die hij niet heeft gemaakt.’

Amasus kan de man niet ontslaggen wegens disfunctioneren, onder meer omdat hij geen gelegenheid heeft gekregen zijn functioneren te verbeteren. OOk de arbeidsverhouding is niet zodanig verstoord dat die niet meer hersteld kan worden. ‘Partijen zullen zich beiden moeten inzetten voor het herstel van vertrouwen, zo nodig met behulp van een begeleider of mediator.’

Rechtbank Noord-Nederland, 28-10-2022