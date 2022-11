Pheijffer en andere hoogleraren zeer kritisch over onderzoek naar Arib

Hoogleraar forensische accountancy Marcel Pheijffer heeft een stevige brief gestuurd aan Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp over het instellen van een extern onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Khadija Arib na beschuldigingen van wangedrag. Ook enkele andere hoogleraren laten zich publiekelijk kritisch uit over de gang van zaken.

Het presidium en de griffier van de Kamer besloten onlangs tot het instellen van een extern onderzoek naar Arib naar aanleiding van twee anonieme brieven. Bureau Hoffmann zal daar een aantal maanden voor nodig hebben.

Bezorgdheid

In de brief (pdf) aan de huidige Kamervoorzitter Bergkamp en de griffier spreekt hoogleraar Pheijffer zijn bezorgdheid uit over met name ‘de beperkte en daarmee incomplete opdrachtformulering van het aan bureau Hoffmann gegunde onderzoek’ en over het opdrachtgeverschap van het presidium en de griffier, ‘die immers betrokken en belanghebbenden bij het onderzoek zijn. Die betrokkenheid vereist naar mijn mening het treffen van extra waarborgen en het betrachten van meer zorgvuldigheid.’

Feitenonderzoeken advocaten en accountants

Pfeijffer wijst er onder meer op dat er bij feitenonderzoeken door advocaten en accountants een aantal waarborgen gelden, ‘bijvoorbeeld omdat accountants bij persoonsgerichte onderzoeken aan regelgeving zijn gebonden en omdat advocaten normaliter volgens een protocol werken. Bovendien zijn accountants en advocaten onderworpen aan het tuchtrecht, een belangrijke stok achter de deur.’ Zulke waarborgen zijn niet van toepassing op een onderzoek door een bureau als Hoffmann. ‘Dit versterkt het belang van de vraag waarom en op welke gronden Bureau Hoffmann door U voor dit – gevoelige – onderzoek is geselecteerd.’

Meer kritiek

In de Telegraaf uiten ook andere hoogleraren forse kritiek. “Vera Bergkamp en het Kamerbestuur hadden dit onderzoek niet mogen instellen”, zegt Paul Bovend’Eert, hoogleraar staatsrecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Het was volgens hem beter geweest als de Tweede Kamer zelf naar de beschuldigingen had gekeken. Hij vindt zelfs dat Kamervoorzitter Bergkamp ’dit onderzoek niet mag doorzetten’.

Hoogleraar integriteit Rob van Eijbergen (VU Amsterdam) is het met hem eens en vindt zelfs dat ‘diverse hoofdpersonen in sneltreinvaart publiekelijk beschadigd zijn geraakt’ door de manier van handelen van het presidium, het bestuur van de Kamer.