Stemming over splitsing EY op zijn vroegst in het voorjaar

De Amerikaanse en Britse EY-partners gaan pas op zijn vroegst in het eerste kwartaal van 2023 stemmen over het plan om de organisatie op te splitsen, meldt de Financial Times. De leiding heeft meer tijd nodig om een goed doortimmerd plan op te leveren voor de operatie.

Alle 13.000 partners van EY zouden in een tijdsbestek van twaalf maanden wereldwijd stemmen over het in september bekendgemaakte voornemen om de audit- en adviestak van EY te splitsen. De Angelsaksische takken zouden als eerste aan de beurt zijn, maar stemmen zit er naar verluidt dit jaar niet meer in. Topman Carmine di Sibio, wiens termijn fit jaar afliep, blijft in elk geval nog twee jaar om de splitsing in goede banen te leiden, zo hebben de partners afgelopen week vernomen. Er wordt nu gewerkt aan een world framework settlement, waarin staat wie bij welk onderdeel terechtkomt en hoe de bezittingen verdeeld gaan worden. De hoofdlijnen zouden al wel vaststaan.

Bron: Financial Times