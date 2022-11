Zeven op tien werkgevers willen thuiswerken aan banden leggen

De meeste Nederlandse werkgevers zien hun medewerkers liever veel minder thuiswerken, blijkt uit onderzoek van LinkedIn.

Het platform deed een internationaal onderzoek onder bestuurders van 2.900 bedrijven met meer dan duizend werknemers. ‘70% van de Nederlandse werkgevers wil thuiswerken gaan beperken of het aantal hybride functies terugbrengen. Steeds meer werkgevers hebben regels om flexibel werken niet langer mogelijk te maken of denken hier over na’, concludeert LinkedIn.

Vrees voor dalende betrokkenheid

Honderd van de ondervraagde bedrijven waren Nederlands. ‘Sinds september is het aantal onlinevacatures met flexwerken als arbeidsvoorwaarde afgenomen met een derde. Werkzoekenden zijn daarentegen juist op zoek naar werkgevers waarbij ze mogen thuiswerken. Werkgevers willen thuiswerken terugdringen wegens het gebrek aan sociaal contact, vrees voor dalende betrokkenheid en het gebrek aan inzicht in waar werknemers mee bezig zijn.’

Output centraal, niet uren

Het platform verwijst naar de nieuwe Twitter-baas Elon Musk, die van medewerkers verlangt dat ze minimaal 40 uur per week op kantoor werken. ‘Het lijkt wel of we niets hebben geleerd van de coronapandemie’, zegt Marcel Molenaar, countrymanager Benelux bij LinkedIn, tegen het FD. ‘Leidinggevenden willen meer controle over het werkproces, terwijl we de afgelopen jaren toch zagen dat loslaten en vertrouwen geven juist goed werkt. Output zou centraal moeten staan, niet uren tellen.’