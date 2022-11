Hooggerechtshof geeft belastingaangifte Trump vrij

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de weg vrijgemaakt om de belastingaangiften van Donald Trump te overhandigen aan de Democraten in het Congres. Als ze er iets mee willen doen, moeten ze wel haast maken.

Trump vecht al jaren om zijn belastingaangiften privé te houden. Hij maakte deze, anders dan gebruikelijk, ook niet openbaar toen hij in 2016 een gooi deed naar het presidentschap. Omdat de vastgoedmagnaat verdacht wordt van belastingontduiking vroeg het Congres in 2019 Trumps belastingaangiftes op bij de Amerikaanse fiscus. Trump wist bij de rechter het vrijgeven ervan te blokkeren.

Haast maken

Na een lange strijd heeft het Hooggerechtshof nu bepaald dat de aangiften moeten worden overhandigd aan de House Ways and Means Committee in het Congres. De door de Democraten gecontroleerde commissie krijgt belastingaangiften in handen over de periode van 2015 tot 2020. Dit betekent niet automatisch dat Trumps kandidatuur voor een tweede termijn als president in gevaar komt. Over twee maanden krijgen de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. Zij laten de zaak waarschijnlijk vallen.

Strafzaak

Opvallend is dat het Hooggerechtshof tot een unaniem oordeel kwam. Dit houdt in dat ook de drie door Trump benoemde opperrechters voor het vrijgeven van zijn belastingaangiftes hebben gestemd. De beslissing komt op het moment dat het vastgoedbedrijf van de Trump-organisatie in New York in een strafzaak verwikkeld is wegens belastingfraude. Donald Bender, een accountant die jarenlang de persoonlijke belastingaangiften van Trump heeft opgesteld, zei dinsdag dat hij van 2009 tot 2018 elk jaar verliezen heeft gerapporteerd. In 2009 zou het om bijna 700 miljoen dollar zijn gegaan en in 2010 om 200 miljoen dollar.

Geen inkomstenbelasting

De New York Times schreef in 2020 dat Trumps belastingaangiften laten zien dat hij in 11 van de 18 jaren die de krant onderzocht geen federale inkomstenbelasting betaalde. In 2017, het eerste jaar van zijn presidentschap, zou Trump slechts 750 dollar aan de Amerikaanse fiscus hebben betaald.