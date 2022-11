Kaag deelt zorgen van Europese Rekenkamer over stijgend foutenpercentage

In haar meest recente jaarverslag maakt de Europese Rekenkamer zich zorgen over een stijging van het foutenpercentage bij de uitgaven van de Europese Commissie. In antwoord op Kamervragen laat minister Kaag weten deze zorg te delen.

Minister Kaag deelt de zorg van de nieuwe voorzitter van de Europese Rekenkamer, Tony Murphy, dat elk jaar nog steeds te veel fouten worden gemaakt in de rechtmatigheid van de uitgaven van de EU-begroting. De ERK schat het foutenpercentage bij de uitgaven over 2021 op 3,0%. Dit was in 2020 2,7%, waar de tolerantiegrens op 2,0% ligt. Het foutenpercentage voor de uitgaven is in de afgelopen jaren licht gestegen is nadat het in de jaren ervoor juist was gedaald.

Decharge

Op basis van het jaarverslag van de Europese Rekenkamer stelt de Raad van ministers elk jaar Raadsaanbevelingen op voor het Europees Parlement. Dit orgaan verleent decharge aan de Europese Commissie over de uitvoering van de Europese begroting. Het kabinet kan niet voor of tegen decharge stemmen, maar wel voor of tegen de aanname van Raadsaanbevelingen aan het Europees Parlement over de decharge. In januari 2023 starten de inhoudelijke en technische besprekingen in het ambtelijke Begrotingscomité, die resulteren in aanbevelingen van de Raad aan het Europees Parlement. Nederland wil deze besprekingen eerst afwachten voor het een standpunt in neemt. De Ecofinraad beslist, waarschijnlijk in februari of maart, met gekwalificeerde meerderheid over het dechargeadvies. Het kabinet zal zich inzetten voor Raadsaanbevelingen die de conclusies van de ERK voldoende reflecteren. Nederland heeft in het verleden tegengestemd indien dit niet het geval was. Indien de concept-Raadsaanbevelingen dit jaar een onvoldoende krachtig signaal geven met betrekking tot het overschrijden van de materialiteitsgrens zal het kabinet tegen aanname daarvan stemmen.

Download hier de antwoorden van minister Kaag.