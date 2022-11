‘Belangen natuur en economie zijn niet tegenstrijdig’

De belangen van natuur en economie zijn helemaal niet tegenstrijdig, betogen kenners Rudolf de Groot en Roel Nozeman in het FD. Sterker nog: de economische waarde van de natuur kan tegenwoordig heel goed worden berekend.

De Groot is voorzitter van de Foundation for Sustainable Development en voorzitter van Ecosystem Services Partnership en Nozeman is hoofd Team Biodiversity bij ASN Bank en programmadirecteur van Partnership for Biodiversity Accounting Financials. De helft van wat wij verdienen is afhankelijk van wat de natuur ons levert, schrijven ze, dus de waarde van ecosysteemdiensten kan worden gemeten en ingecalculeerd.

Volgens beiden wordt de immense waarde van de natuur voor onze economie onderbelicht in discussies over duurzaamheid. Terwijl de natuur er slecht voorstaat. ‘Wat betreft biodiversiteit is Nederland in Europa een van de slechtst presterende jongetjes van de klas.’ Veel Nederlanders maken zich daar zorgen over. ‘Maar zijn we ons ook bewust van onze enorme economische afhankelijkheid van de natuur? We vermoeden van niet, of in ieder geval nog onvoldoende.’

Waarde natuur kan worden berekend

De economische waarde van ecosysteemdiensten is niet makkelijk te bepalen. ‘Maar daar komt steeds meer verandering in. ASN Bank heeft samen met de Foundation for Sustainable Development berekend hoe een aantal concrete investeringen in de natuur invloed heeft op de monetaire waarde van een breed scala aan ecosysteemdiensten’, aldus De Groot en Nozeman. ‘Met de gebruikte methode kan bijvoorbeeld worden bepaald in hoeverre het herbebossen van gedegradeerde landbouwgrond of investeren in een natuurgebied economische winst of verlies oplevert. Uit deze berekeningen blijkt dat de natuur en de diensten die het levert een substantiële economische waarde (zowel in de markt als in de vorm van vermeden schade) vertegenwoordigen.’ Dat helpt mee om de werkelijke waarde van natuur echt mee te laten tellen op weg naar een eerlijkere economie, betogen beiden.

Bron: FD