NOB: rustig aan met invoering ‘enorm complexe’ wet minimumbelasting

De NOB heeft gereageerd op het conceptwetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024 voor grote bedrijven. De orde van belastingadviseurs heeft haar bedenkingen, vooral vanwege de complexiteit van de voorgestelde regels. Nederland zou internationaal gezien wat meer de kat uit de boom moeten kijken, vindt de NOB, omdat de wet de concurrentiepositie zou kunnen schaden.

De orde benadrukt niet tegen een wereldwijde minimumbelasting te zijn, ‘maar we maken ons zorgen over verschillende aspecten van de vormgeving en invoering van een dergelijke minimumbelasting’. ‘De complexiteit van de regels is enorm, waardoor veel interpretatievragen zijn ontstaan. Het ontbreken van multilaterale geschilbeslechtingsmechanismen over de bepaling van en de onduidelijkheid over de verdeling van de bijheffing komt de rechtszekerheid niet ten goede. Ook blijkt dat sommige datapunten die nodig zijn voor de berekeningen nog niet beschikbaar zijn in ERP en financiële systemen van ondernemingen waardoor de uitvoerbaarheid onder druk staat. Daarnaast lijkt een gefragmenteerde implementatie te ontstaan’, zo somt de orde op in haar reactie.

EU-conceptrichtlijn

In Oeso-verband is vorig jaar een akkoord bereikt over de invoering van een minimumwinstbelasting van 15% voor multinationals. Dat moet voorkomen dat bedrijven winsten doorsluizen naar landen die weinig belasting heffen. In EU-verband ligt er een concept-richtlijn waar alle EU-lidstaten op één na inmiddels mee hebben ingestemd. In oktober is in ons land het wetsvoorstel, dat voorziet in invoering per 2024, in consultatie gegaan.

NOB kijkt naar de VS

De NOB vreest voor een gefragmenteerde implementatie omdat een ander belastingakkoord, dat gaat over het aanpassen van de regels over belastbare aanwezigheid en winsttoerekening, het waarschijnlijk niet gaat halen in de Verenigde Staten. Met deze pijler 1 kan onder voorwaarden ook belasting worden geheven in landen waar een multinational klanten heeft zonder dat het bedrijf daar fysiek aanwezig is. Dit betekent dat de belastbare winst in die landen zal toenemen. Het idee is dat deze maatregel en de minimumbelasting gezamenlijk worden ingevoerd, maar in het Amerikaanse Congres lijkt weinig steun te zijn voor die eerste pijler. De NOB vreest voor de concurrentiepositie van Nederland als hier wel minimaal 15% winstbelasting wordt gehanteerd en in de VS niet. ‘De NOB vraagt zich af of Nederland als een van de eerste landen stappen moet zetten om een minimumbelasting in te voeren.’ Bovendien is de regelgeving voor veel ontwikkelingslanden te complex, denkt de orde.