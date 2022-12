Klanten fêteren met champagne geen zakelijke uitgave, accountantskantoor verliest zaak van fiscus

Het moederbedrijf van een accountantskantoor heeft de zakelijkheid van uitgaven aan alcoholische presentjes, theaterbezoeken en dinerkosten niet weten aan te tonen, oordeelt de rechtbank Noord-Holland. Wel wordt een vergrijpboete vernietigd wegens het overlijden van de dga.

De BV in het geschil met de Belastingdienst is opgericht op 2 januari 2001 en houdt een deelneming in een dochtervennootschap waarvan de activiteiten bestaan uit het optreden als accountant, adviseur en boekhouder. De beide BV’s vormen samen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst voerde in 2019 een boekenonderzoek uit bij het moederbedrijf van het accountantskantoor. Naar aanleiding daarvan werden een navorderingsaanslag Vpb, beschikking belastingrente en boetebeschikking opgelegd.

Rechtszaak over navorderingsaanslag, beschikking belastingrente en vergrijpboete

De bestuurder van het accountantskantoor was het daar niet mee eens en spant een rechtszaak aan, waarbij het onder meer draait om de vraag of de fiscus de omzet op een juiste manier heeft vastgesteld en of de BV terecht aanspraak maakt op een hogere aftrek van kosten dan de fiscus heeft verleend. Bij de rechtbank stelt de BV onder meer dat de Belastingdienst onterecht geen rekening heeft gehouden met de kostprijs van tot de omzet gerekende verkoopopbrengsten van privéverkopen, en een betaling van een creditfactuur niet in aanmerking heeft genomen. Daarnaast stelt de BV dat de Belastingdienst onterecht kosten van alcoholische presentjes, diners, theatertickets en verhuiskosten heeft gecorrigeerd. Ook is onterecht geen rekening gehouden met een investeringsaftrek en een afschrijving ten aanzien van decoratie voor de werkkamer. Daarnaast stelt de BV dat de Belastingdienst ten onrechte geen buitengewone last ten aanzien van een boekverlies op een parkeerplaats in aftrek heeft toegelaten.

Alcoholische presentjes, diners, theatertickets en verhuiskosten

De BV had in haar aangifte een bedrag van € 7.073 in aftrek gebracht voor uitgaven voor champagne en andere flessen alcoholische drank. Bij de rechtbank stelt het bedrijf dat zij een voorraad heeft om klanten te fêteren en dat klanten bij een speciale gelegenheid een extra presentje krijgen. Dit heeft als gevolg dat de datum van aankoop niet altijd samen valt met de datum van verstrekking. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft de BV in beroep drie kassabonnen overgelegd. Voorts stelt de dga van het bedrijf dat het gelet op zijn gezondheidssituatie en lange werkweken niet aannemelijk is dat hij de drank voor eigen consumptie heeft aangeschaft.

Oordeel rechtbank

De rechtbank is van oordeel dat de BV niet aan de op haar rustende bewijslast heeft voldaan. De door het bedrijf overgelegde stukken zijn onvoldoende om de zakelijkheid van de kosten te onderbouwen. De door het bedrijf gegeven toelichting in de brief van 17 januari 2020 is te algemeen om te kunnen herleiden welke uitgave bij de gegeven beschrijving hoort, zodat het karakter van de uitgave niet kan worden beoordeeld. De drie kassabonnen van Gall & Gall bevatten slechts summiere handgeschreven aantekeningen en zijn daarmee om dezelfde reden niet bruikbaar. De rechtbank gaat voorbij aan het betoog van de dga dat het gelet op zijn gezondheidssituatie niet aannemelijk is dat hij de drank voor eigen gebruik heeft aangeschaft, aangezien dit voor de vraag of het zakelijke uitgaven betreft niet relevant is. De rechtbank zal aansluiten bij de reeds door de fiscus toegestane aftrek voor een bedrag van € 1.769.

De BV heeft verder heeft naar het oordeel van de rechtbank ook de zakelijkheid van uitgaven voor dinerkosten en theatertickets onvoldoende aannemelijk gemaakt. De dga stelde een aantal klanten mee naar het theater te hebben genomen ter viering van het vijfentwintigjarig lustrum van de dga als belastingadviseur en de verhuizing naar een nieuw pand. Ter onderbouwing van haar standpunt heeft de BV zeventien theatertickets met daarop handgeschreven aantekeningen overgelegd. Het overleggen van een aantal theatertickets met daarop namen geschreven is echter onvoldoende nu hiermee het zakelijk motief van de uitgave niet onderbouwd is. Aangezien de BV niet aan haar bewijslast heeft voldaan zal de rechtbank de uitgaven voor theatertickets niet in aftrek toelaten.

Vergrijpboete

Ook de andere bezwaren van de BV tegen de navorderingsaanslag en beschikking belastingrente worden door de rechtbank verworpen. De BV heeft geen recht op een hogere aftrek van verhuiskosten. De rechtbank komt daarnaast tot het oordeel dat het bedrijf ten onrechte een buitengewone last in verband met een afwaarderingsverlies in aanmerking heeft genomen. Wel wordt de vergrijpboete geschrapt.

Omdat de fiscus ter zitting heeft geconcludeerd tot vernietiging van de vergrijpboete wegens het overlijden van de dga, verklaart de rechtbank het beroep wel gegrond.

Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2022:10165