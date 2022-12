Celstraffen en boetes geëist tegen belastingfraudeurs en autobedrijven

Wegens grootschalige belastingfraude bij de import van auto’s eiste het Openbaar Ministerie maandag in de Zwolse rechtbank tegen vier verdachten gevangenisstraffen tot 32 maanden, taakstraffen tot 150 uur en tegen twee autobedrijven uit Hillegom en Diemen geldboetes tot 45.000 euro.

De verdachten zijn een zoon en zijn vader van 28 en 66 jaar uit Zandvoort, een 31-jarige man uit Diemen en een 30-jarige man uit Haarlem. Ze worden verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en deelname aan een criminele organisatie. Een vijfde verdachte, een 35-jarige man uit Vogelenzang, hoort waarschijnlijk dinsdag de eis van het OM. Met de fraude is een bedrag tussen de 750.000 euro en de één miljoen euro gemoeid.

Geen btw afgedragen

De Belastingdienst kreeg melding van leveringen van goederen tegen 0 procent btw van het Vat Information Exchange System, het systeem voor de uitwisseling van btw-informatie binnen de Europese Unie. Na deze melding deden de Belastingdienst en de Fiod boekonderzoeken bij een aantal bedrijven. Deze bedrijven, waaronder de twee die maandag op de zitting behandeld werden, bleken voertuigen te importeren en door te verkopen aan andere ondernemingen, maar droegen over de verkoop geen btw af. Het gaat om ongeveer zeventig auto’s die vooral uit Spanje en Duitsland kwamen. Het onderzoek leidde naar een groothandel waar alle geïmporteerde auto’s naartoe gingen.

Duidelijke rolverdeling

De personen en bedrijven die de auto’s uit het buitenland haalden, fungeerden als katvanger voor de zoon en zijn vader. Het aandeel van de katvangers en hun ondernemingen bestond uit het op naam hebben staan van een onderneming en het ophalen van een voertuig uit het buitenland. ‘Er was een duidelijke rolverdeling binnen de organisatie’, aldus het OM. Dat verwijt alle verdachten, de personen en bedrijven, deelname aan een criminele organisatie met als doel het plegen van belastingfraude en valsheid in geschrift.

Het bedrijf uit Hillegom en de feitelijk leidinggevende, de 66-jarige man uit Zandvoort, wordt verweten onjuiste aangifte omzetbelasting in 2014 en 2015 en het vervalsen van facturen in diezelfde periode. De zoon wordt verweten het in bezit hebben van pistolen, patronen en busjes pepperspray. Ook hij was de feitelijk bestuurder van het bedrijf uit Hillegom.

Het OM verwijt het autobedrijf en de feitelijk leidinggevende uit Diemen onjuiste aangifte omzetbelasting in 2014, de 35-jarige man uit Vogelenzang het doen van onjuiste aangifte omzetbelasting in 2016 van zijn eenmanszaak en de Haarlemmer niet of niet tijdig doen van aangifte omzetbelasting bij verschillende bedrijven waar hij de feitelijk leidinggevende was.

Belastingontduiking

‘Een groep mensen en bedrijven hebben in georganiseerd verband, zoveel mogelijk belasting willen ontduiken’, aldus de officier van justitie. ‘Centraal in dit dossier staan vader en zoon. Zij hebben personen ingeschakeld in wiens naam, al dan niet via een rechtspersoon, auto’s worden verhandeld die uiteindelijk allemaal terechtkomen bij een groothandel. De tussengeschoven bedrijven staan allemaal op naam van de aangetrokken natuurlijke personen, maar worden be- en aangestuurd door vader en zoon. Criminele organisaties zijn ontwrichtend voor de maatschappij en doen afbreuk aan de belastingmoraal van de burgers en ondernemingen die wél hun bijdrage aan onze samenleving willen geven.’

Als het aan het OM ligt, draaien vader en zoon respectievelijk 21 maanden en 32 maanden de cel in. Tegen het autobedrijf uit Hillegom eiste het OM een geldboete van 45.000 euro en tegen het autobedrijf uit Diemen een bedrag van 27.000 euro. Het OM eist 130 uur taakstraf tegen de 31-jarige man uit Diemen en tegen de 30-jarige man uit Haarlem een taakstraf van 150 uur en daarbij een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaar.

In totaal gaat het onderzoek over twintig natuurlijke en rechtspersonen die verdacht zijn of waren. ‘Het overgrote deel is in een eerder stadium afgerond.’