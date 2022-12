Omzet mkb minder hard gegroeid in september

De omzetgroei van Nederlandse mkb-bedrijven is in september met een half procent gedaald naar gemiddeld 8,67 procent, blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor, gebaseerd zijn op verwerkte data van 340.000 Nederlandse administraties.

Alleen de horeca boekte een toename van de omzet: die kwam met 6,5 procent bijna tweemaal zo hoog uit als de 3,33 procent van augustus. ‘In augustus zagen we de gemiddelde omzetgroei onder Nederlandse mkb-bedrijven voor het eerst in maanden toenemen’, licht Marcus Schuite van Exact toe. ‘We verwachtten toen al dat die stijging tijdelijk zou zijn en dat de daling van de gemiddelde omzetgroei, die eerder dit jaar is ingezet, zich zou voortzetten.’ Bouwbedrijven hebben de sterkste omzetdaling doorgemaakt, van 12,16 procent in augustus naar 9,82 procent in september.

Buffers niet eerder zo groot

De betaaltermijn is gestabiliseerd in september; die was gemiddeld 32 dagen. ‘Alleen ondernemers die actief zijn in de productie moesten met ruim 34 dagen langer op hun geld wachten.’ In september had bijna 62 procent van alle mkb-bedrijven minimaal 10.000 euro achter de hand. ‘Niet eerder was het cijfer zo hoog. Dat is best uitzonderlijk gezien de economische tijden waarin we zitten. Ook voor ondernemers wordt alles duurder en dus is het best bijzonder dat het percentage mkb-bedrijven met een financiële buffer blijft toenemen.’