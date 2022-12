Zakelijk beleggen is het beleggen van geld met het doel om winst te maken voor een bedrijf of organisatie. Om je een idee te geven hoe dit werkt, hebben we een aantal belangrijke zaken voor je op een rijtje gezet.

Hoe werkt zakelijk beleggen?

Waar veel mensen hun privévermogen willen doen laten groeien door te beginnen met beleggen, kan dit zakelijk gezien natuurlijk ook interessant zijn. Beleggen betekent namelijk niet per definitie dat je aandelen koopt. Ook panden zijn een belegging, die op lange termijn geld kunnen opleveren. Zakelijk beleggen is het beleggen van geld met het doel om winst te maken voor een bedrijf of organisatie. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het kopen van aandelen, het investeren in obligaties of het beleggen in andere financiële producten zoals beleggingsfondsen of cryptocurrency. Om je een idee te geven hoe dit werkt, hebben we een aantal belangrijke zaken voor je op een rijtje gezet. Doe er je voordeel mee dus.

Beleggen op meerdere manieren

Er zijn verschillende manieren waarop een bedrijf kan beleggen, afhankelijk van de doelstellingen van het bedrijf en het beschikbare budget. Sommige bedrijven kiezen ervoor om hun geld te beleggen in conservatieve beleggingsproducten zoals obligaties of geldmarktfondsen. Andere andere bedrijven willen juist meer risico nemen door te beleggen in aandelen of andere meer speculatieve beleggingsproducten. Via Brokerfolio.com kun je eenvoudig een overzicht vinden van de verschillende brokers en op basis daarvan een keuze maken via waar jij je geld voor je wilt laten werken. Wat je wel ziet, is dat veel grote bedrijven ervoor kiezen dit te laten beheren door een fonds.

Hoe zit het als zzp’er?

Wanneer jij zelfstandige bent, dan dien je zelf zorg te dragen voor het sparen van je pensioen. Waar de één netjes iedere maand een bedrag op de spaarrekening zet, kiest de ander ervoor om het anders aan te pakken. Beleggen is namelijk een goede en vaak ook lucratieve manier om je vermogen te doen laten groeien. Dit is namelijk ook exact wat de grote pensioenfondsen doen op het moment dat een werkgever pensioen voor jou spaart.

Als zzp’er is het alleen wel belangrijk te kijken wat de beste optie is. Zo kun je namelijk zowel zakelijk, als privé beleggen en heeft beide zo haar voordelen. Goed om te weten, is dat je wanneer je belegt voor je pensioen, je een deel van deze belegging mag aftrekken van de winst. Dit zorgt er dan dus ook voor dat je minder belasting hoeft te betalen, aangezien je winst lager uitvalt. Als zzp’er is het goed te weten dat je voor de belastingdienst dezelfde persoon bent. Waar dit bij een BV of VOF gescheiden is, is dit bij een eenmanszaak niet zo. Uiteraard opereer je naar buiten toe wel als bedrijf, maar voor de belastingdienst is dit fiscaal gezien niet zo.

Beleggen voor je pensioen

Op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd hebt bereikt, dan is het wel prettig dat je nog een appeltje voor de dorst hebt. Als ondernemer ben je zelf verantwoordelijk voor het sparen van je pensioen. Het is daarom dus ook belangrijk hier goed over na te denken. Zo kun je ervoor kiezen om te investeren in bijvoorbeeld aandelen, maar behoort ook vastgoed tot de mogelijkheden. Je pensioen vergelijken om te kijken wat het meeste rendement oplevert, is daarom als ondernemer enorm belangrijk. Werk je in loondienst, dan doet de werkgever dat voor je.