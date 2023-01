EY werkt aan kostenreductie in aanloop naar splitsing

EY snijdt in de kosten om de resultaten over 2023 te verbeteren, zodat de geplande beursnotering van de adviestak meer geld oplevert, zo meldt de Financial Times.

De kostenbesparingen moeten onder meer komen uit de inhuur van externe krachten, reiskosten voor bedrijfsevenementen, opleidingen en personeelsfeesten (met name kerstbijeenkomsten). ‘Er is een stevige rem gezet op de kosten om de bedrijfsresultaten op te krikken’, citeert het medium een van de werknemers uit het Verenigd Koninkrijk. De bedrijfsleiding geeft bij het personeel ‘economische omstandigheden op als reden voor de besparingen. In december gingen de (zeker aan de andere kant van de Noordzee geliefde) grote Christmas-party’s al niet door. Leidinggevenden zouden toen hebben aangegeven dat dat was omdat er in de zomer al grote personeelsfeesten waren geweest. In de VS werden de eindejaarsbonussen eerder al geschrapt onder het mom van de slechte economische vooruitzichten.

Spanning tussen korte en lange termijn

In de aanloop naar de splitsing speelt een spanningsveld tussen het maximaliseren van de winst in het boekjaar dat in juni eindigt, zodat de waarde van de consultancytak hoog is, en investeren om de activiteiten op de langere termijn winstgevend te houden. Er zou worden onderzocht of partners die als gevolg van de operatie een uitkering krijgen, kunnen worden verplicht om die meevaller te investeren in het auditbedrijf. Met de beursnotering van de adviesactiviteiten zou zo’n 30 miljard dollar gemoeid zijn. Partners zouden daarin aandelen krijgen en daarnaast zou de opbrengst worden aangewend om partners van de audit-tak te compenseren voor het verlies van hun aandelen. Op nationaal niveau zouden partners veel zeggenschap krijgen over de manier waarop de opbrengsten van de beursgang moeten terugvloeien naar het overblijvende EY-auditbedrijf.

Partners gaan naar verwachting in maart of april stemmen over Project Everest, zoals het splitsingsplan wordt genoemd. De consultancy- en fiscale adviestak zou dan naar de beurs gaan, terwijl de auditdiensten onder de EY-naam worden voortgezet.

Bron: Financial Times