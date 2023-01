Personalia | Twee nieuwe partners bij JAN©

Per 1 januari 2023 zijn Harry Bontje en Pieter Stigter toegetreden als partner-aandeelhouder van JAN© Accountants en Adviseurs.

Het bedrijf telt nu tien partner-aandeelhouders. RA Harry Bontje (links) is in 2009 op zijn 19e bij JAN© begonnen. ‘Hij heeft zich in de rol van accountant en adviseur ontwikkeld tot de perfecte reismaat van de ondernemer.’ RA Pieter Stigter werkt sinds 2007 bij JAN© en is vanaf januari mkb-adviseur en partner. Pieter Mul, algemeen directeur en partner: ‘We zijn onwijs trots dat Harry en Pieter uit de eigen gelederen komen. Hiermee wordt de unieke cultuur en toekomst van JAN© gewaarborgd.’