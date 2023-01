Mkb’ers zien gemiddelde omzetgroei halveren in oktober 

Nederlandse mkb-bedrijven realiseerden in oktober een gemiddelde omzetgroei van 4,76%. Dat blijkt uit cijfers van de Exact MKB Monitor, die gebaseerd zijn op verwerkte data van 340.000 Nederlandse administraties. Het is bijna een halvering ten opzichte van de maand september, toen een gemiddelde omzetgroei van 9,18% behaald werd. Ook het percentage bedrijven dat de maand met een positieve cashflow afsloot daalde: van respectievelijk 49,71% in september, naar 41,99% in oktober. Positief waren de betaaltermijncijfers, die in oktober ook terugliepen.

“Met een gemiddelde omzetgroei van 4,76% in oktober, was de start van het laatste kwartaal voor veel mkb-bedrijven enigszins teleurstellend”, vertelt Marcus Schuite, Senior Solution Marketing Manager bij Exact. “We zien dat alle sectoren in het mkb te maken hadden met een daling in omzetgroei. Met een gemiddelde omzetgroei van slechts 1,10% werd vooral de handel geraakt. Maar ook accountants en ondernemers in de horeca zagen hun omzetgroei sterk teruglopen. De daling in omzetgroei lijkt direct impact te hebben op de cashflow. Het percentage bedrijven dat de maand afsloot met een positieve cashflow daalde van 49,71% in september, naar circa 42% in oktober. Dit betekent dat het overgrote merendeel van de Nederlandse mkb-bedrijven in oktober meer geld uitgaf dan het binnenkreeg. Vermoedelijk een gevolg van tegenvallende inkomsten.

Betaaltermijn daalt naar circa 31 dagen

Cijfers uit de Exact MKB Monitor laten ook zien dat de betaaltermijn na een sterke stijging in augustus en september weer afneemt. In oktober kregen ondernemers gemiddeld binnen 31 dagen betaald. Met een gemiddelde van nog geen 25 dagen, is de horeca de sector met de kortste betaaltermijn. “In dit geval is een afname een positieve ontwikkeling”, vervolgt Marcus Schuite. “Zeker nu we signaleren dat de meeste mkb-bedrijven een negatieve cashflow hebben, is het fijn als de rekeningen tijdig betaald worden.”

Exact MKB Monitor

De Exact MKB Monitor is een online dashboard met economische indicatoren, gebaseerd op geanonimiseerde data van 340.000 Nederlandse administraties. De cijfers in de monitor worden real-time bijgewerkt en zijn up to date zijn tot drie maanden terug.