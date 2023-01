Personalia | Willem van Deelen (30) mede-eigenaar van Financieel Adviesbureau Gerrits

Met de toetreding als partner is Willem van Deelen (30) per 1 januari 2023 voor de helft eigenaar geworden van Financieel Adviesbureau Gerrits in Wijchen. De financieel adviseur leerde hier als 19-jarige schoolverlater het financiële vak kennen. Na enkele omzwervingen, zo werkte hij vier jaar voor Crowe Peak, en het afronden van zijn opleidingen kwam hij in 2020 weer bij Financieel Bureau Gerrits terecht.

De jonge adviseur heeft de ambitie om het kantoor van de toekomst te realiseren. Zijn focus ligt op het versnellen van de digitale transformatie, onder andere door toepassing van continious monitoring. ‘Zo maken we een efficiëntieslag en creëren we meer ruimte voor persoonlijke advisering van onze cliënten, want daar ligt onze meerwaarde.’

Het NOAB-kantoor was één van de eerste bureaus in Nederland dat Horizontaal Toezicht (HT) toepaste en liep al vroeg voorop in het digitaliseren van de bedrijfsprocessen. Met de toetreding van Willem van Deelen hoopt oprichter Alfred Gerrits verdere stappen te zetten in de digitalisering.