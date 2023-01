Kamervragen over het in rechtszaken achterhouden van stukken door fiscus

Tweede Kamerlid Alkaya (SP) heeft vragen gesteld aan staatssecretaris Van Rij (Fiscale zaken) over het achterhouden van informatie voor de rechter door de Belastingdienst.

Alkaya wil weten of Van Rij daarvan op de hoogte was en vraagt zich af of de Belastingdienst mag bepalen of stukken van belastingzaken voor de rechter komen. ‘Zo nee, waarom gebeurt dat dan?’ Alkaya wil ook weten wat de gevolgen van het achterhouden van stukken door de Belastingdienst zijn voor gedupeerden. ‘Is de staatssecretaris op de hoogte van het feit dat een rechter oordeelde dat de goede rechtsorde ernstig is geschonden door de fiscus in een zaak waarin de Belastingdienst informatie achterhield?’

Incidenten of mentaliteitskwestie?

RTL Nieuws meldde vorige week dat de Belastingdienst houdt soms informatie achterhoudt voor de rechter, terwijl de wet voorschrijft dat alle relevante stukken in een zaak moeten worden overgelegd. De Inspectie belastingen heeft al aangekondigd te onderzoekt op welke schaal dat gebeurt. Van Rij sprak van ‘incidenten’ en gaf toe dat er soms discussie is over de op de zaak betrekking hebbende stukken. Hoogleraar belastingrecht Jan van de Streek zegt echter dat er sprake is van een mentaliteitskwestie bij de Belastingdienst.