KPMG en PwC beloven CO2-uitstoot zakelijke vluchten met een kwart te reduceren

Grote werkgevers, waaronder KPMG en PwC, zeggen toe om in 2025 de CO2-uitstoot van zakelijke vliegreizen met 25 procent te verminderen ten opzichte van 2019. 24 bedrijven hebben beloofd ten minste 12 maatregelen in te voeren om het reductiedoel te halen. Werkgevers doen dat onder meer door niet meer te vliegen voor afspraken korter dan 3 uur en alleen te vliegen voor afstanden verder dan 700 kilometer.

Afgevaardigden van Nederlandse bedrijven, verenigd in de Coalitie Anders Reizen, kwamen onlangs bij elkaar om te praten over de rol van werkgevers in het verduurzamen van internationale reizen. De bijeenkomst werd georganiseerd door de Coalitie Anders Reizen. Hugo Houppermans, directeur van de coalitie: “Sinds covid is het duidelijk dat bedrijven ook zonder te vliegen internationaal zaken kunnen doen. We zien dat veel bedrijven sindsdien hun internationale reisbeleid hebben aangepast. Met als uitgangspunt: is een reis noodzakelijk? En als er gereisd moet worden, hoe kan dat zo duurzaam mogelijk? Voor werkgevers is er veel mogelijk.”

Anders Vliegen-statement

24 grote bedrijven, aangesloten bij de Coalitie Anders Reizen hebben het ‘Anders Vliegen’-statement ondertekend. Daarmee zeggen zij toe de CO2-uitstoot van hun zakelijke vliegreizen met een kwart te verminderen ten opzichte van 2019. De bedrijven verplichten zich om 12 maatregelen in te voeren om dit te bereiken. Onder andere door digitale ontmoetingen te stimuleren, voor afstanden onder de 700 kilometer het vliegtuig niet nemen en businessclass te verminderen. Het gaat om ABN AMRO, Accenture, ANWB, Arcadis, Conclusion, KPMG, NS, Pensioenfonds PGB, Philips, ProRail, Provincie Noord-Brabant, PwC, Rabobank, Royal HaskoningDHV, Rijksoverheid, Royal Schiphol Group, Strukton, Sweco, TAUW, Thales, Triodos Bank, Van Lanschot Kempen, Vattenfall en Vitens. Rob van Tilburg, directeur programma’s Natuur & Milieu hoopt dat nog meer bedrijven dit idee zullen overnemen: “We zijn blij dat deze groep bedrijven zich durft te committeren aan een gezamenlijk reductiedoel. Een daling van zakelijke vliegreizen maakt een positief verschil voor klimaat en luchtkwaliteit. We roepen andere bedrijven op om zich hier vooral bij aan te sluiten.”

Werkgevers committeren zich aan CO2-reductie van 25%

Houppermans: “De ontwikkelingen op het gebied van technische innovaties en alternatieve brandstoffen zijn veelbelovend. Maar het kost nog veel tijd voordat deze op grote schaal ingezet kunnen worden. Het belangrijkste is daarom dat er nu duurzamer internationaal wordt gereisd, minder, anders en duurzamer. Alleen dan halen we de klimaatdoelen. Commitment aan het CO2-reductiedoel van 25 procent is een belangrijke stok achter de deur.”

PwC

Wineke Haagsma, Chief Sustainability Officer van PwC Nederland sluit zich daarbij aan. Haagsma vervult als voorzitter van de Anders Vliegen werkgroep een koplopersrol binnen de Coalitie Anders Reizen en ziet dat steeds meer bedrijven hun duurzame ambities in praktijk brengen. Haagsma: “Nederlanders zijn sinds maart 2022 weer meer gaan vliegen, zowel privé als zakelijk. Naast de reissector en overheid hebben werkgevers een belangrijke rol bij het stimuleren van verduurzaming van de luchtvaart en hier is gelukkig ook steeds meer aandacht voor. Je ziet dat organisaties een strenger vliegbeleid hebben aangenomen en dat organisaties bijvoorbeeld duurzamer vliegen door gebruik te maken van Sustainable Aviation Fuel (SAF). Zo vliegt PwC Nederland vanaf januari 2022 100% op SAF.”