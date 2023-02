Duurzaamheid: bedrijven beloven veel, maar doen te weinig

Het klimaatbeleid van 24 grote bedrijven die zeggen voorop te lopen in duurzaamheid, schiet ernstig tekort, concludeert het New Climate Institute. Consumenten worden bovendien vaak misleid. ‘Vage beloftes leiden af van het feit dat de toezeggingen minder dan de helft bedragen van wat nodig is om onder de grens van 1,5 graden opwarming te blijven.’

De organisatie stelde voor de tweede keer een Corporate Climate Responsibility Monitor samen die de integriteit beoordeelt van de klimaatstrategieën van 24 grote internationale bedrijven ‘die hun geloofsbrieven op het gebied van klimaatleiderschap prominent naar voren brengen’. In het dieprood (‘zeer lage integriteit’) staan American Airlines, vleesverwerker JBS, supermarktketen Carrefour en techgigant Samsung. Hun acties sluiten niet aan op wat ze beloven (minimaal CO2-neutraal over zeventien jaar) en de openheid over hun doelstellingen en acties is minimaal. Als laag-integer worden onder meer Ahold-Delhaize, Volkswagen, Pepsi en Nestlé beoordeeld. Apple, Google en H&M doen het dan relatief goed met een oordeel ‘matige integriteit’. Geen enkel bedrijf wordt als hoog-integer beoordeeld. Containerbedrijf Maersk doet het nog het beste met de kwalificatie ‘redelijk integer’.

Gebrek aan vooruitgang

Het instituut spreekt van ‘een algemeen gebrek aan vooruitgang’ sinds de vorige monitor, een jaar geleden. De beoordeelde bedrijven hebben als doelstelling om tegen 2030 15 procent van hun emissies in de volledige waardeketen te verminderen, ‘of tot 21 procent volgens de meest optimistische interpretatie van hun toezeggingen’. ‘Dit is minder dan de helft van de 43 procent reductie van broeikasgassen die we op mondiaal niveau moeten realiseren om de temperatuurstijging te beperken tot ongeveer 1,5 graad.’ De ambitie ligt dus een stuk te laag: ‘Regelgevers, vrijwillige initiatieven en bedrijven moeten een hernieuwde en dringende focus leggen op de integriteit van de CO2-reductieplannen van bedrijven tot 2030.’

‘Netto nul’ vaak misleidend

De bedrijven zeggen dan wel toe dat ze ‘netto’ nul uitstoot nastreven na 2030, maar dat is vaak misleidend, aldus de onderzoekers. Wetenschappelijk gezien zou ‘net zero’ neerkomen op een verlaging van de huidige emissieniveaus met ten minste 90 procent voor de meeste sectoren. ‘Maar we stellen vast dat de toezeggingen van de onderzochte bedrijven neerkomen op een vermindering van slechts 36 procent van hun gecombineerde CO2-voetafdruk in hun respectieve netto-nuldoeljaren. Dit toont een enorme kloof aan tussen waar de bedrijven zich momenteel toe verbinden en wat nodig is om de meest schadelijke gevolgen van klimaatverandering af te wenden.’

Misleiding over compensatie

Met name op het gebied van de compensatie van uitstoot misleiden bedrijven consumenten vaak, constateert het instituut. ‘De helft van de bedrijven die we hebben beoordeeld claimt vandaag al CO2-neutraliteit, maar deze claims dekken gemiddeld slechts 3 procent van de uitstoot van die bedrijven. De overgrote meerderheid van emissiebronnen is uitgesloten van die claims, maar dat wordt niet duidelijk in het marketingmateriaal dat consumenten krijgen te zien.’ CO2-beleidsexpert Lindsay Otis van Carbon Market Watch heeft het over ‘bizarre claims over koolstofneutraliteit’ die als een boemerang kunnen werken: ‘Deze bedrijven stellen zichzelf ook bloot aan toenemende wettelijke en reputatieaansprakelijkheid.’

Over het algemeen richten bedrijven zich nog steeds op kleine stapjes, zoals het installeren van zonnepanelen. Maar dat is niet meer genoeg: ‘De grootste en meest invloedrijke bedrijven ter wereld moeten nog veel stappen ondernemen om hun stellige beweringen kracht bij te zetten. De tijd voor marginale eerste stappen is voorbij.’