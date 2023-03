UWV stelt aanvraagperiode STAP-budget uit na grote technische storing

Het STAP-loket bij het UWV heeft dinsdag te maken gehad met een grote technische storing die niet op korte termijn opgelost kon worden. Het was daarom onmogelijk om STAP-budget aan te vragen.

Vanaf 10 uur zouden mensen voor de eerste keer dit jaar weer STAP-budget kunnen aanvragen. Er was sprake van grote drukte en rond half 10 trad er een technische storing op. De verwachting was aanvankelijk dat deze om 11 uur opgelost zou zijn, de opening van het loket werd daarom met een uur uitgesteld. In de loop van de ochtend werd echter duidelijk dat het probleem die dag niet verholpen kon worden en werd het besluit genomen om de aanvraagdatum te verplaatsen naar een ander moment.

Uitstel

Het UWV heeft nu besloten de mogelijkheid om STAP-subsidie aan te vragen te verplaatsen naar een andere datum. Meer informatie daarover volgt hopelijk later deze week. ‘UWV biedt zijn excuses aan voor dit ongemak’, meldt de uitvoeringsorganisatie. Het UWV wil eerst de oorzaak en de oplossing van de storing duidelijk hebben voor er een nieuwe aanvraagdatum kan worden bekendgemaakt. Het streven is om daar later deze week meer informatie over te geven.