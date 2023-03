Administratiekantoor tuint in ‘CEO-fraude’ en maakt 1 miljoen over

De exploitant van het bedrijventerrein Prisma ten oosten van Zoetermeer is voor 1 miljoen euro opgelicht. Een medewerker van het boekhoudkantoor maakte dit bedrag over omdat zij meende te zijn gebeld door een van de bestuurders. In werkelijkheid waren het fraudeurs.

De fraude dateert uit 2020 maar komt pas nu naar buiten. De betrokken gemeenteraden waren wel op de hoogte maar hadden een geheimhoudingsplicht. De exploitant van het bedrijventerrein, een samenwerkingsverband van een aantal commerciële partijen en twee gemeenten, probeert de schade te verhalen op het administratiekantoor en de bank die de betaling aan de fraudeurs hebben gefaciliteerd. Zij wijzen echter elke aansprakelijkheid af. Op 8 maart 2023 doet de rechter uitspraak. De naam van het administratiekantoor is niet bekend gemaakt.

Babbeltruc

Bij ‘CEO-fraude’ gaat het in feite om een aloude babbeltruc. De fraudeurs doen zich voor als een leidinggevende en bellen de financiële administratie met het verzoek snel een bepaald geldbedrag over te maken. Om druk te zetten komen de oplichters vaak met de smoes dat er haast geboden is, bijvoorbeeld omdat er anders schadeclaims kunnen komen of er op een andere manier schade ontstaat. Het bekendste voorbeeld van CEO-fraude vond plaats bij bioscoopketen Pathé die met de babbeltruc 19 miljoen euro lichter werd gemaakt. Het Rotterdamse staalbedrijf Jewometaal werd voor 11 miljoen euro oplicht nadat een fraudeur zich voordeed als de topman van het Duitse moederbedrijf.

Distributiecentra

Bij de ontwikkeling van het 135 hectare grote bedrijventerrein ten oosten van Zoetermeer ten noorden van de A12 zijn behalve de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland ook investeerders MRP Development en Maasstede betrokken. Zij werken samen in de CV Prisma Bleiswijk. Al deze partijen hadden grote stukken grond in bezit waarop ze gezamenlijk bedrijventerrein Prisma ontwikkelden. De gemeenten zijn beide voor de helft deelnemer in Bedrijvenschap Hoefweg en daardoor voor bijna een derde in de CV Prisma Bleiswijk. Op het bedrijventerrein staan onder meer het hoofdkantoor van Hoogvliet en distributiecentra van Albert Heijn, Aldi en Hello Fresh. Aan de oostkant bevinden zich onder meer KFC, McDonald’s en Starbucks.

‘Niet alles te verhalen’

Wethouder Simon Fortuyn van Lansingerland geeft in een brief aan de gemeentebesturen van Lansingerland en Zoetermeer aan dat er rekening mee gehouden moet worden dat niet hele bedrag te verhalen zal zijn. De schade voor Zoetermeer en Lansingerland is daarmee onduidelijk. Verwacht kan worden dat zij voor 30 procent de schade dragen en de andere investeerders 70 procent. Als de rechter één partij volledig aansprakelijk stelt, wordt de schade wellicht helemaal vergoed.