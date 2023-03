CEO-fraudeurs tuk op Nederlandse bedrijven

Meer dan 90 procent van de Nederlandse bedrijven krijgt phishingmails. Daarmee is ons land koploper in Europa. Dergelijke mails kunnen de opmaat zijn naar CEO en CFO-fraude. Vorige week kwam aan het licht dat een administratiekantoor één miljoen naar frauders heeft overgemaakt die zich voordeden als een directielid.

Cybersecurity-specialist Computest ziet een toename in het aantal meldingen van CxO-fraude. Deze vorm van phishing, waarbij cybercriminelen zich meestal voordoen als CFO of CEO, maakt sinds kort steeds meer slachtoffers. De reden is dat phishingmails bij deze vorm van fraude makkelijker door de spamfilter komen. De mails kunnen minder goed gedetecteerd worden doordat er geen linkjes meer instaan, maar slechts het verzoek om je eigen telefoonnummer terug te mailen zodat de CEO of CFO je kan bellen.

Telefonische CxO-fraude begint doorgaans met een authentiek lijkende e-mail, waarbij een externe partij zich voordoet als bijvoorbeeld de CFO van het bedrijf. Deze BEC-aanvallen (Business Email Compromise) vormen zeker voor Nederlandse organisaties een grote bedreiging, zo blijkt uit het recent verschenen ‘2023 State of the Phish-rapport’ van Proofpoint. Nederlandse bedrijven hebben namelijk met 92 procent het vaakst te maken met BEC-aanvallen’. Dit is het hoogste percentage in Europa, vergeleken met het wereldwijde gemiddelde van 75 procent. Hierdoor is het risico voor Nederlandse organisaties op CxO-fraude ook fors hoger. Dat de gevolgen van CxO-fraude groot kunnen zijn bleek recent weer toen aan het licht kwam dat een administratiekantoor 1 miljoen euro overmaakte naar hackers die zich voordeden als directielid. Accountancy Vanmorgen schreef hier vorige week over.

Telefonische fraude

Waar bij BEC-aanvallen voorheen alleen werd gevraagd om op een link te klikken om bijvoorbeeld een betaling uit te voeren, wordt nu steeds vaker gevraagd om het telefoonnummer. Oplichters bemachtigen hiermee bijvoorbeeld het telefoonnummer van een medewerker van de financiële afdeling en doen zich vervolgens via Whatsapp voor als de CFO of een andere leidinggevende. Door een bijbehorende profielfoto te gebruiken lijkt het net alsof er gewhatsappt wordt met de CFO. Vervolgens vragen de hackers om een betaling te doen of andere vertrouwelijke informatie te verstrekken. Omdat telefonische fraude vaak buiten de bedrijfssystemen om gebeurt, is het moeilijker dit te detecteren en te voorkomen dan e-mailfraude.

Tips voorkomen CxO-fraude

Het voorkomen van CxO-fraude is vaak een lastige opgave. Hackers hebben vaak een lange adem en blijven met plezier een uur aan de lijn hangen om zo informatie te achterhalen. Daarom deelt Computest vijf tips voor het voorkomen en beperken van CxO-fraude: