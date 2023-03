Splitsingsplan EY: komt van uitstel afstel?

Julie Boland, het hoofd van de Amerikaanse activiteiten van EY dat twee weken terug op de rem trapte bij de plannen om advies en audit op te splitsen, wekt nog weinig vertrouwen dat de splitsing van de firma dit voorjaar weer op gang wordt getrokken: ‘Het is te vroeg om te voorspellen of het plan kan worden gered’, vertelt ze aan de Financial Times.

Het moet een historische opsplitsing worden, project Everest: de audit- en de consultancytak van EY die als aparte organisaties verder gaan. Maar in de VS liggen met name de fiscalisten dwars. In de plannen krijgt het nieuwe consultancybedrijf aanzienlijk meer van de beschikbare fiscalisten toebedeeld dan het auditbedrijf. En een gebrek aan fiscale expertise zou weleens slecht kunnen zijn voor de concurrentiepositie, zo vrezen de Amerikaanse belastingkundigen.

Onderhandelingssprint

Boland liet daarom medio maart aan de 4.000 Amerikaanse partners weten dat de voorbereidingen voor de scheiding werden gepauzeerd. Redenen waren de gezondheid van de auditactiviteiten, maar ook het gebrek aan winstgevend vermogen van de zelfstandige adviestak. Volgens de topvrouw voorkomt de pauze escalatie van kosten. Ze zegt dat de EY-top nu in een ‘onderhandelingssprint’ zit om de kwesties op te lossen. ‘We moeten zorgvuldig besluiten wat we gaan uitgeven voordat we de geschilpunten oplossen.’ De hele operatie zou een slordige 2,5 miljard dollar gaan kosten.

Top is verdeeld

Dit voorjaar zou wereldwijd gestemd gaan worden over de splitsing; aan de top is er in elk geval geen eensgezindheid. De Amerikaanse tak van EY is geen onbelangrijk element, want goed voor 40 procent van de wereldwijde inkomsten. Sommige partners beschuldigen de VS ervan tussentijds de spelregels te veranderen door de onderhandelingen te heropenen over welke delen van het bedrijf aan elke partij zouden moeten worden toegewezen. Boland zou niet objectief zijn omdat ze na de splitsing het auditbedrijf zou gaan leiden. Ondertussen kreeg ze wel steun van diverse prominente ex-toplieden die ook voor een tussentijdse pauze waren. Die maken zich onder meer zorgen over de pensioenen van voormalige partners. ‘De problemen zijn groter dan de top wil doen geloven.’