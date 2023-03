46 accountants ten onrechte gezakt voor Kennistoets

Van de 6036 accountants die de verplichte Kennistoets 2022 hebben gemaakt, zijn er 46 ten onrechte gezakt. Dit komt omdat één vraag een onjuiste antwoordsleutel bevatte. Accountants die ten onrechte een herexamen hebben moeten doen, worden door de NBA gecompenseerd voor de extra bestede uren.

Accountants die werkzaamheden verrichtten ten behoeve van de wettelijke en/of vrijwillige controle van de jaarrekening 2022 en/of 2023 waren verplicht om de Kennistoets 2022 met goed gevolg af te leggen. Zij moesten dit doen in de periode 1 augustus t/m 31 oktober 2022. De kennistoets omvat 40 gesloten vragen die betrekking hebben op de VGBA, VIO, Wta, Bta, NVKS en de controle- en overige standaarden (NV COS 100-899). Met het succesvol afronden van de KT geven deelnemers blijk te beschikken over actuele kennis, zoals bedoeld in de Verordening op de kennistoets.

Als gevolg van deze verplichting hebben 6036 accountants de Kennistoets 2022 afgelegd. Een eerste analyse wijst uit dat ongeveer 46 accountants ten onrechte zijn gezakt. Zij hadden een juist antwoord gegeven dat echter als foutief is beoordeeld. De NBA neemt contact op met deze personen of met de kantoororganisaties waar ze werkzaam zijn om compensatie te kunnen bieden. De NBA heeft de oorzaak van de onjuistheid geanalyseerd en maatregelen getroffen om een dergelijke situatie in de toekomst te vermijden, zo meldt de beroepsorganisatie op zijn website.