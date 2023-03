Boekhouder stal 1,2 miljoen, maar zegt dat hij half miljoen aan directeur gaf

De voormalige boekhouder van het Enschedese bedrijf Label Plus drukte ruim 1,2 miljoen euro achterover. Zeven ton verdween in zijn eigen zakken, maar een half miljoen euro, zo claimt de boekhouder, gaf hij in cash aan de directeur. De rechter twijfelt echter aan dit verhaal.

Label Plus richt zich op het produceren en bedrukken van etiketten. Het bedrijf werd opgericht in 2009. Twee jaar later trad de boekhouder in dienst. Op 8 april 2013 kreeg hij een volledige volmacht om namens Label Plus rechtshandelingen te verrichten. En dat liet de boekhouder zich geen tweede keer zeggen. Vanaf 2014 tot 2021 boekte hij zo’n 730.000 euro over van bedrijfsrekeningen naar eigen rekeningen. Om de onttrekkingen te verhullen en financieren manipuleerde hij de boekhouding gemanipuleerd en deed hij foutieve btw-aangiften.

Contant geld

Maar daar bleef het niet bij. Vanaf 2015 begon de boekhouder contante bedragen op te nemen. Tot mei 2021 ging het om een bedrag van 630.000 euro. Daarvan werd slechts 83.000 euro geadministreerd als rekening-courantvordering van Label Plus op de directie/holdingvennootschap. Een bedrag van bijna 550.000 euro verdween uit de boeken.

Inval Fiod

Op 26 mei 2021 deed de Fiod een inval bij Label Plus op verdenking van btw-fraude. Op 8 juni 2021 werd de boekhouder op staande voet ontslagen, waarna Label Plus een registeraccountant onderzoek liet doen naar de aard en omvang van de onttrekkingen. Voor de rechter eiste het bedrijf begin 2022 dat de ontslagen boekhouder ruim 1,2 miljoen euro terugbetaalt.

Opmerkelijk verhaal

De boekhouder ontkent zijn diefstal niet. Maar in de rechtbank kwam hij met een opmerkelijk verhaal. Die 730.000 euro had hij naar privérekeningen overgemaakt terwijl hij hiervoor geen toestemming had. Maar van de half miljoen euro in contanten had hij geen cent zelf gehouden, aldus de boekhouder. De gepinde bedragen moest hij in een envelop steeds afgegeven aan de directeur, claimde hij. Tegenover de rechter bestreed Label Plus dat de boekhouder de bedragen in opdracht van de directeur had gepind en aan hem had afgegeven.

Bewijslast

Wie spreekt de waarheid? Omdat Label Plus de boekhouder van diefstal beschuldigde lag de bewijslast bij dit bedrijf. De boekhouder gaf toe dat hij 730.000 euro naar zijn eigen rekening had overgemaakt dus dat achtte de rechter bewezen. Hoewel Label Plus in principe met bewijzen moest komen dat de boekhouder ook vijf ton aan cash had opgenomen ten faveure van zichzelf, besliste de rechter in dit geval anders. Die vond dat het, gezien de ontvreemding van 730.000 euro, aannemelijk was dat de boekhouder ook het halve miljoen in eigen zak had doen verdwijnen. Daarom stelde de rechter dat de gedaagde financial zelf maar moest aantonen dat hij het gepinde geld steeds cash in een envelop aan de directeur had afgeven.

Lees hier de uitspraak.