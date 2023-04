Belastingdienst verduidelijkt toepassing nultarief zonnepanelen

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van vragen van Verenging Eigen Huis (VEH) besloten om met een vraag en antwoordlijst meer duidelijkheid te geven over het btw-nultarief bij zonnepanelen, meldt de belangenvereniging. Vanaf 1 januari 2023 is het btw-tarief voor de levering en installatie van zonnepanelen op of bij een woning 0%.

Onduidelijkheid

Leden en installateurs bij VEH gaven sindsdien aan dat er bij hen veel onduidelijkheid was ontstaan. Zij wisten niet precies welke werkzaamheden rondom het plaatsen en installeren van zonnepanelen onder het btw-nultarief vallen. De vereniging vroeg de Belastingdienst meer duidelijkheid te geven. De fiscus gaf gehoor aan de oproep door de pagina over het btw-tarief aan te vullen en een vraag en antwoordlijst op te stellen.

Het nultarief is onder meer van toepassing:

Bij het aanpassen van de groepenkast. Zover die aanpassing noodzakelijk is voor de levering, installatie en functioneren van de zonnepanelen. Het vervangen van de hele groepenkast valt niet onder het nultarief. Ook niet als deze vervanging samenvalt met de levering en installatie van zonnepanelen.

Bij de levering en installatie van de PV-verdeler in combinatie met de levering en installatie van zonnepanelen.

Bij het leveren en installeren van zonnepalen op een vakantiewoning of het dak van een VvE.

Bij de levering en installatie van zonnepanelen op een pand dat zowel een woonbestemming als een bedrijfsbestemming heeft.

Bij demontage gevolgd door vervanging van een zonnepaneel. Met uitzondering van het demonteren van zonnepanelen die niet worden vervangen maar enkel worden afgevoerd.

Bij de aanschaf en installatie van extra zonnepanelen. Ook als dat via een webshop gebeurt zolang het de leverancier bekend is dat het afleveradres een woning betreft.

Het nultarief is onder meer niet van toepassing:

Bij de verhuur van zonnepanelen.

Bij toepassing op de levering en installatie van een PVT-paneel of zonneboiler.

Bij versteviging of verzwaring van een dak om daarop zonnepanelen te leggen of het infrezen van bekabeling.

Bij het vervangen van defecte omvormers nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd.

Q&A Btw nultarief Belastingdienst (pdf)