Borgstelling mkb-kredieten met vier jaar verlengd

Het kabinet verlengt de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) met vier jaar, zo heeft minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) bekendgemaakt. Bij de regeling staat het ministerie garant voor een deel van de lening, waardoor ondernemers makkelijker geld kunnen lenen.

De BMKB bestaat al ruim honderd jaar en staat borg voor kredieten bij reguliere kredietverstrekkers, zoals banken, maar ook bij alternatieve financiers. Sinds november 2022 is er ook een ‘groen luik’ van deze regeling, waarmee ondernemers hun onderneming kunnen verduurzamen. Ook die regeling wordt met vier jaar verlengd tot 1 juli 2027.

Klein krediet verhoogd

Een evaluatie van de BMKB leverde aanbevelingen op die onder meer hebben geleid tot aanpassingen die maken dat de regeling beter aansluit op de digitale processen van financiers. ‘Denk bijvoorbeeld aan criteria die zijn geobjectiveerd waardoor financiers vooraf beter in staat zijn aanvragen te beoordelen. Daarnaast is de regeling toegankelijker gemaakt voor kleine kredieten door beter aan te sluiten op digitale processen en door het kleine krediet te verhogen naar 250.000 euro.’ Het kabinet stelt ook een onafhankelijk expert aan om advies uit te brengen over de aanbeveling om de provisie te verlagen. Het gaat dan om de provisie die ondernemers betalen bij het afsluiten van de BMKB.

Record aan financieringsvragen

Dat de kredietbehoefte bij het mkb hoog is, meldde eerder financieringsplatform NLInvesteert. ‘We hebben nog nooit zoveel financieringsaanvragen gekregen als in het afgelopen kwartaal.’ Tot eind maart is voor ruim 57 miljoen euro aan financiering voor het mkb geregeld en ruim 60 procent was afkomstig van de investeerders van NLInvesteert. ‘Ten opzichte van vorig jaar zien we een grote verschuiving van financiering voor vastgoedontwikkeling naar bedrijfsfinancieringen.’

In het eerste kwartaal van dit jaar kreeg het platform opdrachten met een totaal financieringsvolume van meer dan 200 miljoen euro. ‘Dat is een veelvoud van het aanvraagvolume in dezelfde periode vorig jaar. Het is een duidelijk signaal dat veel bedrijven niet meer alleen bij hun bank terecht kunnen; ze zoeken alternatieve en aanvullende manieren voor financiering. We verwachten een sterke groei dit jaar.’