Directie Fiscount wijzigt per 1 oktober 2023

Op 1 oktober a.s. zullen mr. Sybren Christians en Rolf van der Steeg AA Gerrie van der Wal opvolgen als directeur van Fiscount.

In de loop van 2022 heeft Van der Wal aangegeven na bijna 19 jaar Fiscount toe te zijn aan een nieuwe uitdaging in haar carrière. Van der Wal heeft Fiscount de afgelopen jaren volledig gemoderniseerd en uitgebouwd tot de organisatie die het nu is. Inmiddels telt de organisatie ruim 80 collega’s. Gelijktijdig is ze moeder van twee opgroeiende meiden, heeft ze een partner die zelfstandig ondernemer is en heeft ze naast Fiscount nog veel meer ambities in het leven. Kortom, er is onnoemelijk veel werk verzet en ook in de toekomst nog veel te doen. In goed overleg is besloten om haar opvolgers grondig in te werken, zodat 1 oktober a.s. een mooie datum van overdracht is.

Terugkeer Sybren Christians

Sybren Christians heeft in het verleden al ruim vier jaar voor Fiscount gewerkt en is op 1 november 2022 teruggekeerd op het ‘oude nest’. Christians heeft ruime ervaring als (agro)fiscalist bij o.a. BDO, EY en MFAS, met veel belangstelling voor productontwikkeling binnen de zakelijke dienstverlening. Hij heeft zijn ambities eerder al kenbaar gemaakt, zodat de overgang naadloos kan worden ingepast. Christians gaat vanaf 1 oktober de functie van algemeen directeur van Fiscount vervullen.

Accountancytak

Rolf van der Steeg is bij Fiscount binnengehaald om de accountancytak steviger in de markt te gaan zetten. Het feit dat hij juist geen ‘typische’ accountant is, maakt dat hij goed aansluit bij de ‘serviceorganisatie’. Zijn werkverleden ligt grotendeels bij Crowe Horwath Foederer, MTH en Alfa Accountants en Adviseurs. Van der Steeg heeft uiteenlopende ervaring opgedaan in zowel de assurancepraktijk als in de samenstel- en adviespraktijk. De laatste jaren heeft hij zich voornamelijk gericht op bedrijfskundige en strategische vraagstukken. Van der Steeg gaat vanaf 1 oktober de functie van directeur operationele zaken vervullen.

Komende periode

Van der Wal, Christians en Van der Steeg gaan de komende periode gezamenlijk optrekken om de opvolging van Gerrie zo geruisloos als mogelijk te laten verlopen. Erik Tops en Servaas Vrijburg blijven vanuit de statutaire directie de nieuwe generatie aanvullen en ondersteunen waar wenselijk. Zij blijven dit doen naast hun Fiscount-praktijk van respectievelijk estate planner en zakelijk mediator.