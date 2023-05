Tellow lanceert chatbot op basis van Chat GPT

Boekhoudsoftware Tellow gebruikt de technologie van Chat GPT om vragen van klanten te beantwoorden over administratie, boekhouden en belastingen. Volgens het Amsterdamse techbedrijf heeft het daarmee een Nederlandse en mogelijk zelfs Europese primeur.

Klanten kunnen vragen stellen aan de chatbot Ava, die getraind is op alle historische kennis en ervaring van het support team en boekhouders van Tellow. Ava maakt gebruik van het GPT-4 algoritme en kan complete gesprekken voeren met klanten, complexe vragen begrijpen, verhelderende vragen stellen en ingewikkelde onderwerpen duidelijk en op een menselijke toon uitleggen. Klanten krijgen in een paar seconden antwoord op al hun boekhoudvragen. Ava is na een succesvolle bèta periode nu toegankelijk voor alle gebruikers.

Betrouwbaarheid

Ava is zelflerend, in tegenstelling tot de vele chatbots in Nederland, waarbij reacties nog handmatig door een mens moeten worden samengesteld. Ava leert alles wat het nodig heeft uit de bestaande kennis en ervaring van Tellow supportmedewerkers en boekhouders, en kan autonoom vragen beantwoorden. Antwoorden kunnen citaten en links naar bronnen bevatten, zodat klanten op antwoorden kunnen vertrouwen zonder dat er een supportmedewerker tussenbeide hoeft te komen. Als een menselijke interactie nodig is, kan Ava moeilijkere vragen ondubbelzinnig maken en ze naadloos doorgeven aan supportmedewerkers of boekhouders van Tellow.

Geen onderscheid tussen mens en machine

Ava wordt goed ontvangen door de gebruikers van Tellow. In evaluaties geven zij aan het fijn te vinden dat ze 24 uur per dag, zeven dagen per week, een antwoord kunnen krijgen op hun vragen. De kwaliteit van antwoorden wordt ook hoog gescoord, ook voor complexe boekhoudvragen. Ava kan de vragen goed interpreteren, waarna alle kennis en supportervaring doorgenomen wordt om een antwoord te geven. Gebruikers gaven aan dat ze nagenoeg geen onderscheid konden vinden in kwaliteit tussen een menselijk antwoord van een boekhouder en een antwoord door kunstmatige intelligentie gegenereerd antwoord.