AEX-bedrijven kiezen vaker voor jongere commissarissen

Van alle door AEX-bedrijven in 2022 nieuw aangestelde commissarissen daalde de gemiddelde leeftijd met 1,5 jaar: van 59,3 in 2021 naar 57,5 in 2022. Bij 52 procent van de nieuwe aanstellingen in het afgelopen jaar kozen AEX-bedrijven voor een vrouw (was 55 procent in 2021). Het aandeel vrouwen in de Nederlandse Raden van Commissarissen komt daarmee op 36 procent. Dit blijkt uit de Board Monitor Europe, een analyse van in totaal 853 nieuwe benoemingen van commissarissen in vijftien Europese landen, uitgevoerd door executive search en leadership consultancyfirma Heidrick & Struggles.

Ondanks dat er in Nederland het afgelopen jaar meer jonge commissarissen werden benoemd, ligt hun gemiddelde leeftijd nog altijd fors hoger dan het Europese gemiddelde (56,2 jaar). Het aandeel vrouwelijke aanstellingen door AEX-bedrijven daalde licht ten opzichte van 2021. Elders in Europa nam dit percentage juist toe; van 44 procent in 2021 naar 49 procent in 2022. Nederland was jarenlang koploper op het gebied van diversiteit en inclusie”, aldus Imke Lampe, Partner in Charge van Heidrick & Struggles Nederland. “Het lijkt erop dat we die status langzaamaan verliezen. Sterker nog, we zijn al ingehaald door een aantal andere Europese landen. In Frankrijk en Italië bestaat de boardroom bijvoorbeeld al voor meer dan veertig procent uit vrouwen. Hier bedraagt dit slechts 36 procent.”

First-timers

Omdat AEX-bedrijven in 2022 vaker voor jongere commissarissen kozen, steeg ook het aantal nieuwbenoemde bestuurders zonder boardroomervaring. Was in 2021 nog maar tien procent van alle nieuwe aanstellingen een zogenoemde ‘first-timer’, in 2022 viel de keuze in bijna een kwart van de gevallen op een kandidaat zonder bestuurservaring bij een beursgenoteerd bedrijf. Over alle Europese landen genomen, bedraagt het aandeel first-timers 39 procent. Als een direct gevolg stelden AEX-bedrijven vaker een kandidaat aan die het commissariaat combineert met een actieve carrière: van 39 procent in 2020 naar 74 procent in 2022. Imke Lampe: “Ondanks dat er het afgelopen jaar meer kandidaten zijn aangesteld zonder ervaring in de bestuurskamer, gaat de voorkeur van AEX-bedrijven nog steeds uit naar een ervaren, voormalig CEO. Tegelijkertijd worden commissarissen die er een actieve carrière op nahouden, dagelijks geconfronteerd met de belangrijke vraagstukken van deze tijd, zoals cybersecurity, digitalisering, diversiteit en duurzaamheid. Het is voor hen daarom gemakkelijker om hierover met directieleden in gesprek te gaan en van waardevol advies te voorzien dan bijvoorbeeld hun gepensioneerde collega-commissarissen.”

Duurzaamheid

Volgens een recent onderzoek van Heidrick & Struggles, BCG en INSEAD vindt wereldwijd slechts 29 procent van alle bestuurders dat hun Raad van Commissarissen over voldoende kennis beschikt om het management uit te dagen én te controleren op het gebied van duurzaamheid. Bijna een kwart van alle in 2022 door AEX-bedrijven aangestelde commissarissen heeft aantoonbaar ervaring met duurzaamheid. Een forse toename in vergelijking met 2021, toen deze kennis slechts aanwezig was bij tien procent van alle nieuwe benoemingen. Lampe: “Vanaf 2024 moeten beursgenoteerde bedrijven verplicht rapporteren op duurzaamheid. Dat betekent dat organisaties duidelijkheid moeten geven wat betreft hun duurzaamheidsdoelstellingen en de weg daarnaartoe. Naast het aantrekken van bestuurders met duurzaamheidservaring, is het belangrijk dat de huidige commissarissen van beursgenoteerde bedrijven zich blijven ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid.”