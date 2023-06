Europa praat over modernisering btw-heffing

De Ecofinraad zal op 15 en 16 juni voor het eerst van gedachten wisselen over het Commissievoorstel ‘VAT in the digital age’ (VIDA) dat op 8 december 2022 is gepubliceerd. Het kabinet verwacht dat er eind dit jaar een Europees akkoord is op de voorgestelde aanpassingen.

Het voorstel bestaat uit drie onderdelen:

(1) Digitale rapportageverplichtingen en e-facturatie: voor grensoverschrijdende diensten en leveringen moet per 2028 een gestandaardiseerde e-factuur worden uitgewisseld en bepaalde data daaruit worden gerapporteerd.

(2) Platformfictie voor kortlopende accommodatieverhuur- en personenvervoerdiensten aangeboden via platforms: dit betekent dat platforms voor de heffing van btw de fictieve leverancier worden van die diensten aangeboden via hun platforms

(3) de enkele btw-registratie: dit ziet op hantering van één btw-registratie in de gehele unie.

Eind dit jaar

Het Zweedse voorzitterschap heeft de afgelopen maanden voortgang gemaakt in de onderhandelingen. Het land zal deze week drie vragen aan de lidstaten voorleggen, vooral om te kijken of lidstaten het eens zijn met de doelen en richting van het voorstel. Het aankomend Spaanse voorzitterschap streeft naar een akkoord op het hele voorstel aan het eind van 2023.

Digitale economie

Het Nederlandse kabinet ondersteunt het initiatief van de Commissie om het btw-stelsel te moderniseren en in lijn te brengen met de ontwikkelingen die voortvloeien uit de digitaliserende economie. De aanpassingen in het btw-stelsel dienen het btw-gat (totaal aan misgelopen btw-inkomsten) te verkleinen en administratieve lasten en nalevingskosten voor bedrijfsleven en Belastingdienst te verminderen. Wat betreft de digitale rapportageverplichtingen en de daaraan verbonden verplichte e-facturatie is het kabinet voorstander van een digitaal rapportagesysteem voor intracommunautaire transacties, voor zover dit daadwerkelijk de administratieve lasten verlicht en de fraudebestrijding bevordert.

Het kabinet is het eens met het Zweedse voorzitterschap dat de fragmentatie van de interne markt geadresseerd moet worden met een uniform raamwerk voor zowel intracommunautaire als binnenlandse transacties, om op deze manier extra kosten voor het internationale bedrijfsleven weg te nemen. Het kabinet zet daarbij in op een inwerkingtredingsdatum die na aanvaarding van het voorstel in de Ecofinraad ruim voldoende tijd biedt om de benodigde rapportagesystemen, rapportageverplichting en e-facturatie operationeel goed te kunnen inregelen door alle betrokken partijen bij dit proces. Voor een goede inwerkingtreding is het noodzakelijk dat de technische details voor o.a. IT-systemen en e-facturatie- data voldoende helder zijn voordat de Raad een akkoord bereikt. Tot slot is dataveiligheid een belangrijke prioriteit, daarbij is het van belang dat vanuit die dataveiligheid niet meer data worden opgevraagd van ondernemers en gedeeld met andere lidstaten dan nodig is voor het daarmee beoogde doel.

Platforms

Het kabinet deelt de mening van het Zweedse voorzitterschap dat platforms in de sectoren voor kortlopende accommodatieverhuur- en personenvervoerdiensten een grote rol moeten spelen bij de inning van btw en steunt een platformfictie in deze sectoren. Het kabinet zet er daarbij op in dat de faciliteringsdienst van het platform kwalificeert als elektronische dienst in plaats van bemiddelingsdienst. Tot slot is het kabinet het eens met het Zweeds voorzitterschap dat het éénloketsysteem (one-stop shop) en de verleggingsregeling moeten worden verbeterd om te voorkomen dat bedrijven die op de interne markt actief zijn, zich meerdere malen voor de btw moeten registreren. De verbetering en uitbreiding van het éénloketsysteem kan inderdaad helpen om btw-registraties in andere lidstaten te verminderen. Nederland maakt daarnaast al jaren gebruik van de verleggingsregeling. Deze regeling heeft niet alleen een positief effect op fraude, maar voorkomt ook meervoudige btw-registraties in andere lidstaten. Ook wat betreft de onderdelen die zien op de platforms en enkele btw-registratie is het van belang dat er genoeg tijd is voor implementatie door alle betrokken partijen.

Eenloketsysteem

In de basis steunen alle lidstaten de doelen van het voorstel. Een groot aantal lidstaten vindt dat er nog veel verduidelijkt moet worden voordat zij een definitief oordeel kunnen geven en sommige lidstaten hebben moeite met bepaalde onderdelen van het voorstel. Een groot aantal lidstaten benadrukt het belang van voldoende implementatietijd. Alle lidstaten steunen de overgang naar verplichte e-facturatie en digitale rapportage. Een paar lidstaten willen meer vrijheidsgraden houden om nationale (clearance) systemen overeind te houden. Lidstaten steunen het doel van het verbeteren van de btw-inning voor diensten (kortlopende accommodatieverhuur- en personenvervoerdiensten) aangeboden via platforms, maar er bestaan verschillen over de wijze waarop men dat wil organiseren. Een groot aantal lidstaten steunt expliciet de uitbreiding van het éénloketsysteem.