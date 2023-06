Ruud Bongers wint De Fiscale Kennisprijs 2023

Ruud Bongers heeft de eerste editie van De Fiscale Kennisprijs gewonnen. Deze prijs is een vervolg op de verkiezing Fiscaal Professional van het Jaar, die in 2021 en 2022 gehouden werd. Tijdens een live evenement bleek Bongers over de meeste fiscale kennis te beschikken.

In deze nieuwe competitie, georganiseerd door Nextens, staat het kennisniveau van de fiscale sector centraal. Maar liefst 114 fiscaal professionals hadden voldoende vertrouwen in hun eigen kennis en deden mee aan een online quiz, waarin hun algemene fiscale kennis getest werd. Hier vielen de eerste slachtoffers en 49 fiscaal professionals wisten uiteindelijk een ticket naar de tweede ronde te bemachtigen.

Tweede ronde

In deze ronde kregen de overgebleven deelnemers twee weken de tijd om een vakinhoudelijke case uit te voeren, waarin hun kennis en adviesvaardigheden aan de hand van een lastige fiscale situatie werden getest. De cases werden beoordeeld door de vakjury bestaande uit Juliette Goetzee, managing director van Nextens, Raymond Barkman, fiscaal econoom bij Nextens en Dennis Heijmink, fiscaal jurist en docent én de Fiscaal Professional van 2022. Zij kozen zes kandidaten uit om door te gaan naar de finaleronde.

Fiscale allesweter

In de laatste ronde kregen de overgebleven kandidaten tijdens een live event op dinsdag 13 juni een verdiepende vraag op de casus voorgeschoteld. Het antwoord op deze vraag woog zwaar in het juryoordeel. Na lang beraad kwam Ruud als winnaar uit de bus, omdat hij voor ieder fiscaal vraagstuk de juiste parate kennis bezat. Hij mag zich dé fiscaal allesweter noemen en ging onder andere naar huis met een cheque voor een bedrijfsfilm ter waarde van €5.000, een advertentie in de regionale krant en een RGS-masterclass voor iedereen in het bedrijf.

TOP

Ruud Bongers studeerde aan Hogeschool Zuyd en werkte twaalf jaar bij du ROI Accountants, Belastingadviseurs & IT-Auditors. In 2018 stapte hij over naar TOP Fiscaal en Financieel Adviseurs waar hij een jaar later partner werd.

Juliette Goetzee, managing director bij Nextens: ‘Er verandert zoveel in de fiscale regelgeving dat fiscaal professionals hard moeten werken om hun kennisniveau up-to-date te houden. Met deze competitie willen we degene in het zonnetje zetten die dit voor elkaar krijgt. Het is namelijk geen gemakkelijke taak, maar wel cruciaal voor fiscaal professionals om hun klanten zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en maatwerk advies te kunnen geven. We zijn blij dat we met deze prijs Ruud de eer kunnen geven die hij verdient. Zijn kennis is flink getest tijdens deze competitie, maar hij bleek er absoluut tegen opgewassen te zijn. Een terechte winnaar van De Fiscale Kennisprijs 2023 dus!’