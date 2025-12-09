Nederlandse ondernemers vol vertrouwen 2026 in

Nextens liet een peiling doen onder 825 ondernemers en leidinggevenden met financiële verantwoordelijkheid. Van hen denkt 41% dat de omzet van de eigen organisatie zal toenemen; 37% verwacht een grotere organisatiewinst. Een minderheid van 17% verwacht dat de eigen winst daalt; 15% denkt dat de omzet in 2026 gaat dalen. Het aantal medewerkers blijft naar verwachting stabiel, maar de inzet van kunstmatige intelligentie en digitalisering van bedrijfsprocessen gaan sterk toenemen. “Dit optimisme heerst vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum. “De meest genoemde dreiging voor het bedrijfsleven is politieke stilstand in Nederland.”

Zakelijke dienstverlening meest optimistisch

De zakelijke dienstverlening is het meest positief met 52% van de ondernemers die een omzetstijging voorziet. Daarna volgen transport & logistiek met 51%, financiële dienstverlening met 48%, ICT met 47%, de bouw met 47% en de horeca met 44%. De verwachte winststijging ligt in de meeste sectoren iets lager dan de omzetstijging. In de nonprofitsector zijn de verwachtingen wat gematigder.

De onderzoekers vroegen ook naar politieke voorkeuren. Het meest optimistisch zijn VVD-stemmers, met een percentage van 55% dat meer omzet verwacht. Ook wie JA21 stemde, ziet de toekomst zonnig tegemoet(54%). Respondenten die Groenlinks-PvdA hebben gestemd zijn met 24% opvallend minder verwachtingsvol.

Landbouw vreest politieke stilstand

Driekwart van de ondervraagden heeft wel enige tot grote zorgen over politieke stilstand in Nederland. De zorgen zijn het grootst in de landbouw, de industrie en het openbaar bestuur. Een op de drie respondenten heeft grote zorgen over cyberaanvallen, met name in het onderwijs en in het openbaar bestuur. Slechts 22% ziet stagnatie van de economie in de Eurozone en/of een handelsoorlog tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten als grote zorg.

Twee op de drie verwachten een lichte tot sterke stijging van het AI-gebruik in de eigen organisatie; 62% voorziet een lichte tot sterke toename in de digitalisering van hun bedrijfsprocessen. Vooral respondenten uit het openbaar bestuur en overheidsdiensten zien meer AI komen: 94% verwacht een lichte tot sterke stijging. Ook in de ICT zelf met 81% en in het onderwijs met 79% verwachten respondenten flinke groei van AI.

Tegelijk verwachten vooral respondenten in het openbaar bestuur en overheidsdiensten een lichte tot sterke stijging van het personeelsbestand. In ICT en het onderwijs voorziet 34% juist een lichte tot sterke daling van het personeelsbestand.