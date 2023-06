Vooral seniore medewerkers verdient minder bij Belastingdienst

In antwoord op Kamervragen geeft minister Kaag (Financiën) de laatste stand van zaken met betrekking tot de werving van medewerkers voor de belastingdienst. Er is onderzoek gedaan naar de vraag hoe marktconform de arbeidsvoorwaarden zijn.

In de brief over de ICT van de Belastingdienst van 20 februari werd gesteld dat de Belastingdienst te maken heeft met een substantiële wervingsinspanning in een structureel krappe arbeidsmarkt. Dit is mede het gevolg van uitstroom en pensionering. De komende jaren blijft de opgave fors. De Belastingdienst heeft daarbij de ambitie om circa 300 nieuwe ICT-medewerkers per jaar aan te trekken.

Marktconform

In 2022 is een arbeidsvoorwaardenbenchmark uitgevoerd door een extern bureau. De Belastingdienst biedt een marktconform salaris voor junior functies. Voor senior functies loopt de markt conformiteit van het salaris meer uit een. Ook kan minder goed worden geconcurreerd op het vlak van bonussen en andere financiële secundaire arbeidsvoorwaarden. Wel zijn de werk/privé-balans en opleidingsfaciliteiten bij de Belastingdienst relatief beter dan bij andere partijen. Daarnaast blijkt dat de doorgroeimogelijkheden bij de Belastingdienst voor ICT-functies beperkter zijn.

De uitkomsten van het onderzoek worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de (ICT) wervings- en opleidingsstrategie. Voor bijvoorbeeld junior ICT-functies wordt meer en succesvol ingezet op leer-werktrajecten en traineeships. Zo leidt de Belastingdienst zelf medewerkers op door tech developmentships (ICT traineeships). Mede naar aanleiding van de benchmark worden ontwikkelpaden ingericht voor ICTfuncties om medewerkers door te ontwikkelen van junior naar medior en senior. Ten slotte zet de Belastingdienst in op samenwerkingen met opleidingsinstituten in het MBO, HBO en WO om meer betrokken te zijn bij nieuwe potentiële kandidaten.

Lees hier de antwoorden op de Kamervragen.