Miscommunicatie met boekhouder geen excuus voor te late TVL-aanvraag

Een ondernemer die te laat TVL-subsidie aanvroeg voor het vierde kwartaal van 2021, stelt op het verkeerde been te zijn gezet door de boekhouder over de indieningstermijn. Dat is echter geen reden om de afwijzing van de aanvraag ongedaan te maken, oordeelt het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb): de man had de informatie ook zelf kunnen lezen op de RVO-website.

De aanvraagtermijn voor de TVL-subsidie liep af op 11 februari 2022, maar de ondernemer kwam pas vier dagen later met de aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Te laat, dus de aanvraag is afgewezen. De man gaat in beroep, want er was sprake van miscommunicatie met de boekhouder, zo stelt hij. De onderneming had van de boekhouder begrepen dat de TVL-aanvraag samen met de btw-aangifte gedaan moest worden. Hij claimt op het verkeerde been te zijn gezet.

Eigen verantwoordelijkheid

Het CBb vindt dat geen geldige reden om de afwijzing terug te draaien: ‘Het is de eigen verantwoordelijkheid van de onderneming om de aanvraagtermijn in de gaten te houden. Het College begrijpt dat de ondernemer door de miscommunicatie met de boekhouder in verwarring is gebracht, maar de informatie over de inschrijfperiode was onder meer op de website van de RVO terug te vinden.’

Op bed met corona

De ondernemer stelt daarnaast ook door ziekte erg moe te zijn geweest en tijdens de aanvraagperiode lag hij ook nog ziek op bed met corona. Hij moet nu onevenredig zwaar boeten: ‘De aanvraag was maar een paar dagen te laat.’ Ook dat maakt geen indruk: ‘Het College begrijpt dat de TVL-aanvraag door de gezondheidssituatie van meneer niet zijn eerste prioriteit was, maar hij had aan iemand anders kunnen vragen om een aanvraag in te dienen. Op zijn minst had hij tijdens de aanvraagperiode contact op kunnen nemen met RVO.’

CBb, 17 juli 2023