Geen compensatieregeling transitievergoeding mkb bij ziekte

Het onderdeel compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever treedt niet in werking, staat in de begroting 2024 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De compensatieregeling transitievergoeding mkb bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever is op 1 januari 2021 in werking is getreden.

Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de bij ontslag aan de werknemer betaalde transitievergoeding.

Geen compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte

Besloten is dat het onderdeel compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever niet in werking zal treden. Dat is terug te lezen in de begroting SZW 2024.

Reden voor het niet in werking treden is dat na onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is tot een werkbaar sociaal-medisch kader te komen aan de hand waarvan ziekte van de werkgever kan worden beoordeeld.

Compensatie bij pensionering of overlijden

Stopt het bedrijf door pensionering of het overlijden van de werkgever? Dan kun je wel compensatie van de betaalde transitievergoeding aanvragen. Hiervoor heb je een actief KVK-nummer, eHerkenning en de bewijsstukken nodig. Je doet de aanvraag met het formulier ‘Aanvraag compensatie voor transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging’. Hiervoor log je met eHerkenning in op het werkgeversportaal van UWV.

Meer informatie vind je op UWV.nl