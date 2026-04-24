Compensatie transitievergoeding kleine werkgevers pas per 1 januari 2027

Het wetsvoorstel om de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid tot kleine werkgevers te beperken, treedt niet per 1 juli 2026 in werking, maar, zoals het er nu naar uitziet, per 1 januari 2027.

Minister Vijlbrief van SZW heeft de Tweede Kamer vorige week in een brief geïnformeerd over de latere inwerkingtreding van het wetsvoorstel om de compensatieregeling transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid tot kleine werkgevers te beperken.

Vertraging

Vanwege de demissionaire status van het vorige kabinet en het voornemen van het huidige kabinet om de regeling volledig af te schaffen, is vertraging ontstaan.

Zowel de Tweede als de Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel Compensatieregeling langdurige arbeidsongeschiktheid nog behandelen. Daarnaast moeten werkgevers en werknemers op tijd worden geïnformeerd over deze wetswijziging. Ook heeft UWV aangegeven onomkeerbare stappen te moeten zetten in de laatste 3 maanden vóór inwerkingtreding.

Inwerkingtreding per 1 januari 2027

Met het oog hierop en op het erg krappe tijdpad voor parlementaire behandeling acht de minister het onverstandig vast te houden aan 1 juli 2026. De nieuwe geplande inwerkingtredingsdatum wordt 1 januari 2027. Dit half jaar vertraging leidt tot een besparingsverlies, dat van dekking wordt voorzien op de SZW-begroting bij Miljoenennota 2027.

Kamerbrief Latere inwerkingtreding wetsvoorstel Compensatieregeling LAO