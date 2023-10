NBA wil contributie met 9% verhogen

Bovenop de jaarlijkse indexatie acht de NBA het noodzakelijk om de contributie in 2024 eenmalig met 5,8 procent te verhogen. Dit is onder meer nodig vanwege de gestegen salariskosten van medewerkers. Op de ledenvergadering in december wordt er over het voorstel gestemd.

In 2019 heeft de NBA een systeem ingevoerd waarmee contributietarieven jaarlijks automatisch worden aangepast op basis van de raming van de ontwikkeling van de geharmoniseerde consumentenprijsindex (hicp) van het CPB. In 2022 bleven de contributietarieven ten opzichte van 2021 gelijk. Dat had te maken met de coronapandemie waardoor veel uitgaven niet waren gedaan en de financiële positie van de NBA een automatische aanpassing van de contributietarieven niet rechtvaardigde.

Extra 5,8 procent

Voor het jaar 2024 gaat de contributie op basis van de automatische aanpassing met 3,2% omhoog. Op basis van de financiële positie van de NBA en de begroting van de NBA voor het jaar 2024 zoals eerder toegelicht tijdens de bijeenkomst van de ledenvergadering in december 2023, ziet het bestuur aanleiding om een aanvullende verhoging van de contributietarieven voor 2024 voor te stellen. Het bestuur wil de contributietarieven in totaal met 9% verhogen ten opzichte van de tarieven die in 2023 gelden. Het percentage van de automatische aanpassing (3,2%) wordt daarmee autonoom met 5,8 procentpunt verhoogd.

Salariskosten

De reden van de extra verhoging zit met name in gestegen salariskosten bij de NBA. In 2023 kregen de medewerkers van de beroepsorganisatie er gemiddeld 3,5% bij terwijl de contributie slechts met 2,2% steeg. Ook voor 2024 is de verwachting dat de salarissen met een aanzienlijk hoger percentage worden aangepast dan het percentage dat bij voortzetting van de systematiek van toepassing zou zijn op de contributie (3,2%).

Omdat salariskosten de grootste kostenpost vormen voor de NBA, hebben de verschillen tussen de aanpassingspercentages met name in de afgelopen twee jaar een druk op de begroting gelegd die niet met de door het bestuur reeds doorgevoerde bezuinigingen kan worden geneutraliseerd. Daarnaast ontplooit de NBA meer activiteiten dan waren voorzien, zoals die op het terrein van cultuur en de instelling van de expertgroep. Daarmee waren extra kosten gemoeid die eerder niet waren begroot.

Amersfoort

De ledenvergadering van de NBA vindt plaats op maandag 11 december 2023 in de Prodentfabriek aan de Oude Fabriekstraat 20 in Amersfoort. Behalve de contributieverhoging staat onder meer ook de (her-)benoeming van de voorzitter en de ontwerpbegroting 2024 en jaarplan op de agenda.

