NBA-leden zien aantrekkelijkheid beroep als belangrijkste thema

Leden verwachten van de NBA vooral vakinhoudelijke ondersteuning en vinden zelf de aantrekkingskracht van het beroep het belangrijkste actuele thema, zo blijkt uit ledenonderzoek. De NBA vindt het rapportcijfer dat de leden geven zelf wat mager.

De NBA heeft in oktober een ledenonderzoek gehouden in het kader van het project Levendige beroepsorganisatie, dat meer participatie en betrokkenheid van leden moet opleveren. De NBA vroeg de leden naar de individuele ondersteuning en belangenbehartiging. In december kregen ook leden zonder arbeidsinkomen en trainees van de praktijkopleiding een korte vragenlijst.

Vakinhoudelijke ondersteuning

De belangrijkste conclusie is wat de NBA betreft dat leden vooral behoefte hebben aan inhoudelijke ondersteuning. Driekwart van de respondenten maakt weleens gebruik van een dienst van de NBA en waardeert daarbij vooral de vakinhoudelijke ondersteuning en de NBA Helpt-webinars. ‘In de drie onderzoeken geven zowel de actieve leden, als de leden zonder functie en de trainees aan dat men behoefte heeft aan nog meer vakinhoudelijke verdieping.’

Een andere wens is dat er meer aandacht komt voor het mkb. ‘Dit laatste is een van de punten die we nader zullen onderzoeken tijdens de aanvullende gesprekken die we de komende periode hebben met leden en stakeholders.’

Regeldruk omlaag

Iets minder dan de helft van de actieve leden vindt dat de NBA zich sterk moet maken voor het verlagen van de regeldruk en voor beter toepasbare regelgeving. Van deze groep noemt 81 procent de NBA de belangrijkste belangenbehartiger. Voor de actieve leden is dan ook regelverbetering het belangrijkste door de NBA benoemde strategische thema: regeldruk verminderen door regels af te schaffen of aan te passen. Daarna volgen de thema’s ondersteuning van het mkb en de herijking van het beroepsprofiel zodat het aansluit bij de toekomstbestendige rol van de accountant.

Meer behoefte aan aandacht voor aantrekkelijkheid vak

Leden zelf zouden de aantrekkelijkheid van het beroep met afstand op nummer 1 zetten als belangrijkste thema. ‘Krapte op de arbeidsmarkt en de reputatie van de beroepsgroep worden in dit licht ook genoemd. Dit thema maakt geen onderdeel uit van de strategische thema’s van het NBA-bestuur. Als tweede thema noemt men regeldruk, gevolgd door wijziging van het PE-systeem.’

Een overgrote meerderheid van 88 procent vindt ook titelbehoud en bescherming van belang. Uit het onderzoek blijkt ook dat de koers van de NBA onvoldoende duidelijk is. ‘Op de stelling of men ook lid zou zijn van de NBA als dit niet verplicht is, gaven meer leden aan geen lid te willen zijn als dat niet verplicht was, dan andersom.’

Rapportcijfer valt tegen

De NBA is niet tevreden over het rapportcijfer van 6,38 gemiddeld onder actieve leden. Andere beroepsorganisaties scoren gemiddeld een 7. De NBA kent weinig promotors: leden die de NBA een 9 of een 10 geven. Onder de groep Leden zonder functie is men aanzienlijk positiever over de NBA. Zij geven de NBA gemiddeld een 7,12 en deze groep heeft 9 procent promotors, bij de actieve leden is dat maar 2 procent.’

In het eerste kwartaal worden over de uitkomsten aanvullende gesprekken gevoerd met stakeholders en leden; die leiden in het tweede kwartaal tot conclusies en aanbevelingen ten behoeve van het programma Levendige beroepsorganisatie.