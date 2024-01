Personalia | Uitbreiding partnerteam JAN©

Per 1 januari 2024 is Frank Zuyderduyn toegetreden als partner-aandeelhouder van JAN© Accountants en Adviseurs.

Frank Zuyderduyn

Frank Zuyderduyn werkt sinds 2008 bij JAN©. Na een mooie carrière binnen het accountantskantoor volgt nu de volgende stap: toetreding tot het partnerteam. Al jaren zet Zuyderduyn zich met plezier in voor de klanten in het mkb, waarbij hij uitgaat van zijn motto: “laat iedereen doen waar hij of zij goed in is.” In zijn dagelijks werk houdt hij van korte lijnen: “samenwerken en sparren met klant en collega’s om tot de beste beslissingen te komen voor onze klanten.” Frank is enorm blij en trots dat hij zich binnen JAN© door kan blijven ontwikkelen en inzetten: “Ik heb enorm veel zin in 2024, waarin ik als partner accountancy mijn uiterste best doe om onze klanten, maar ook JAN©, verder te brengen.”

Andrea van der Giezen, lid Dagelijks Bestuur, over het toetreden van Frank Zuyderduyn als partner: “Frank is een verrijking voor ons partnerteam en we bewonderen hem om zijn vakmanschap en enthousiasme. We kijken enorm uit naar onze reis samen met hem als medeaandeelhouder aan boord.”

