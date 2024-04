Personalia | Na ruim 10 jaar geeft Pieter Mul bij JAN© het stokje door aan Andrea van der Giezen

Andrea van der Giezen is aangetreden als algemeen directeur van JAN©. Hiermee volgt zij Pieter Mul op. JAN© heeft nu voor het eerst een vrouwelijke algemeen directeur.“Een mooie stap voor een organisatie waar mannen en vrouwen in gelijke getallen werkzaam zijn”, meldt het accountantskantoor.

Na ruim tien jaar treedt Pieter Mul terug en geeft hij het stokje door aan Andrea van der Giezen. De aanleiding daarvoor is overigens treurig, vertelt Mul op LinkedIn. Na een ongeval is hij al enige tijd aan het revalideren. “Iedereen bij JAN© is Pieter enorm dankbaar voor zijn fantastische inzet en inspirerende leiderschap”, laat het accountantskantoor weten. Hij geeft vol vertrouwen het stokje door aan Van der Giezen: “Andrea is bedreven en ervaren en een echte JAN©’er in hart en nieren. Ze is de juiste persoon om JAN© verder te brengen. Ik heb het volste vertrouwen in haar en in de mooie toekomst van JAN©.”

De nieuwe algemeen directeur is trots op haar benoeming. “Ik voel me enorm vereerd om Pieter te mogen opvolgen als Algemeen Directeur van onze prachtige organisatie JAN©. Ook heb ik veel zin om samen met iedereen verder te werken aan de ingeslagen weg van JAN©. Pieter wil ik van harte bedanken voor zijn tomeloze inzet en fijne samenwerking.”

Sinds 2019 vormde ze samen met Pieter Mul het dagelijks bestuur van JAN©. Hierin wordt Pieter Mul opgevolgd door Jordi Bakker, waardoor het tweekoppige bestuur compleet is.

Over Andrea van der Giezen

Andrea is sinds 2008 partner bij JAN© en kreeg het ondernemerschap thuis met de paplepel ingegoten, licht het accountantskantoor toe. “Deze achtergrond gebruikt zij om zich in te zetten voor mkb’ers. Ze heeft zich de afgelopen jaren onder andere ingezet voor het geven van praktische adviezen voor mkb-ondernemers op fiscaal, accountancy en controle gebied. Daarnaast vertegenwoordigt Andrea JAN© bij het internationale netwerk GGI. Met de benoeming zet JAN© het beeld door waarbij de organisatie zich afzet tegen de stroming: met zijn eerste vrouwelijke Algemeen Directeur ziet JAN© af van de nog altijd heersende normen in de accountancy.”

